Платформа Бойка запропонує альтернативний законопроект щодо скасування недоторканності, - Льовочкін

"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" запропонує альтернативний законопроект щодо скасування депутатської недоторканності. Про це заявив депутат від "ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ" Сергій Льовочкін, повідомляє прес-служба ОПЗЖ.

Він підкреслив, що проголосований законопроект про скасування депутатської недоторканності містить ряд недоліків як по суті, так і за процедурою прийняття, тому опозиціонери його не підтримали.



"Законопроект був підготовлений екс-президентом Петром Порошенком ще кілька років тому, і ми відразу заявили ряд критичних зауважень", – зазначив опозиційний політик.



"Звичайно, ми підтримуємо те, що недоторканності не має ні депутатів, ні у президента, ні у суддів. Всі повинні бути рівні перед законом. У той же час потрібно розуміти, що практика організації політично мотивованих справ проти опозиції, яка була при минулій владі, може зберегтися через політичний вплив на народних депутатів, яке буде здійснюватися за допомогою правоохоронних органів", – підкреслив Сергій Льовочкін.



"Крім того, цей законопроект був прийнятий з процедурними порушеннями. Тому зараз ми будемо йти двома шляхами. Перший – це його скасування в Конституційному Суді. Другий – ми запропонуємо Верховній Раді новий законопроект про скасування депутатської недоторканності, який передбачає скасування недоторканності за кримінальні правопорушення. Все, що стосується політичної діяльності, а до такого, на жаль, можуть відноситися і окремі кримінальні справи, які порушувалися проти народних депутатів за політичними мотивами, – це повинно бути виключено", – сказав парламентарій.



Він також зазначив, що зараз пріоритетними для Верховної Ради повинні бути питання миру і розвитку економіки.



"Від того, є недоторканність депутатів і президента чи ні, у людей в гаманцях і холодильниках не додасться. Народним депутатам потрібно працювати над тим, щоб людям краще жилося, а не займатися піаром на питанні недоторканності", – резюмував Сергій Льовочкін.



Він нагадав, що народні депутати від "ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ" вже внесли десятки законопроектів, прийняття яких дозволить вирішити нагальні проблеми людей.