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03 вересня 2019, вівторок, 19:05 277
Політика 2019-09-03T19:15:20+03:00
Українські Новини
Рабінович заявляє про небезпеку монархізації влади

Рабінович заявляє про небезпеку монархізації влади

Вадим Рабінович
Вадим Рабінович

Все, що сьогодні відбувається в українській політиці загалом і в Верховній Раді України зокрема, – це "постановочна вистава за монархізації влади". Таку думку висловив співголова фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" Вадим Рабінович.


"Народ дав Зеленському максимальну підтримку, і тепер його команда що хоче, те й робить. Сказати, що це добре? Всі знають, що це погано. Погано, коли владу ніхто не контролює. Навіть якщо президент – самий чудовий чоловік, йому дозволяють призначити на ключові посади "кума, брата, свата". Всі ж знають, чим це закінчується. Але придумують собі, що цього разу все буде інакше", – заявив народний депутат.

Опозиціонер наголосив, що в європейському суспільстві немає такої практики.

"Там жодна влада не може робити що захоче, тому що її стримує опозиція, у якої є контрольні функції. У нас же ще й недоторканності позбавляють!" – зазначив співголова фракції.

Вадим Рабинович нагадав, що в минулому скликанні Ради знайшлося дев'ять осіб, яких позбавили недоторканності в сесійній залі, і нічого цьому не заважало.

"Ми продовжимо бідніти, масово виїжджати з країни, але зате з депутатів зняли недоторканність. Але у мене питання: а світ буде? А економічне процвітання буде? Відповіді немає!" – підкреслив народний депутат.

Парламентарій впевнений, що нова влада наступає на старі граблі."Якщо дорога не веде до храму, навіщо потрібна ця дорога? На чолі країни стоять ті, хто був до цього: замість Супрун працює її помічниця, міністр фінансів та, що була при Порошенко. Прем'єр-міністр Гончарук заявив, що при Порошенко країна рухалася правильним шляхом, але повільно! Тепер, виявляється, ми підемо цим же шляхом, але швидко!.. Рішення приймаються незаконно, хоча президент і його влада повинні врівноважуватися сильною опозицією, а нам не дають ні слова. Кум буде контролювати свата, а сват – брата. Оптимізму немає. Підемо по наїждженій дорозі – по граблях", – резюмував Вадим Рабинович.
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