Білорусь наглухо закрила кордон з Україною через зброю

3 вересня, в Мінську на міжнародній конференції по боротьбі з тероризмом президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь змушена була наглухо закрити свої кордони з Україною через нахлинутий потік зброї. Про це передає БЕЛТА.

"Чому не припинили цей конфлікт досі (п'ять років минуло)? Тому що це комусь треба!" - підкреслив білоруський лідер.

За словами чиновника, білоруська сторона підготувала і запропонувала план конкретних заходів, які повинні були бути проведені у зв'язку з почався конфліктом. Лукашенко додав, що запропонований Білоруссю план був відкинутий Європою, в слідстві чого президент зробив висновок, що Європа не хоче, щоб цей конфлікт припинився.

"І почали боротися за Донбас, за Крим, ще щось -"нормандські формати", в тому числі і в Білорусі. Я, звичайно, із задоволенням приймав їх, бо знав, що це хоч маленькі кроки, але в напрямку нормалізації там ситуації. Адже там люди похилого віку і діти гинули і начебто гинуть сьогодні", - додав глава держави.

Лукашенко також сказав про докори, які почали надходити на його адресу від соратників через те, що він вирішив втрутитися в чужий конфлікт.

"По-перше, це рідні люди зіткнулися там лоб в лоб. По-друге, це поруч з нами. І що ми отримали (чого я побоювався) - величезний приплив мігрантів в перший рік: 150 тис. Хлинуло до нас. Європейці 2 тис . мігрантів не можуть поділити в море. Демократична Європа! у морі бовтаються люди - діти, люди похилого віку, які тікають від проблем, які створили у них на батьківщині. Ми їх не приймаємо, нехай гинуть в море, це не наші",-зауважив Олександр Лукашенко.

Він зазначив, що після початку конфлікту в Білорусь приїхало 150 тис.людей, яких він назвав "не чужими".

"І буквально через кілька днів я підписав указ про надання їм рівних можливостей в Білорусі - до житла, освіти, дитячих садків, шкіл, вузів ... І надати місце роботи. Нам страшно було перемолоти ці 150 тис. Для нашої Білорусі з нашими проблемами. Ви думаєте, нам хтось допоміг? Ні. Але ми в цілому і не просили цієї допомоги ",-заявив глава держави.

Президент зазначив, що в подальшому Білорусь була змушена закрити білорусько-український кордон

"Зі своїми братами, близькими людьми ми змушені були повністю закрити кордон. Наглухо. Ще більше, ніж з Північноатлантичним блоком, який для нас з давніх часів нібито здавався ворогом номер один. А сьогодні зі своїми людьми закрили кордон наглухо. Тому що хлинув потік зброї. А там, де зброя в руках у звичайних людей, і особливо у націоналістично налаштованих, - чекай тероризму. і спокійна Білорусь, не дай Бог, може пожинати ці плоди, і отримати те, для чого у нас немає начебто підстав ", - розповів Олександр Лукашенко.

"Хто це породив? Відповідь на поверхні", - резюмував президент.

У той же час, Державна прикордонна служба України контролює зменшення спроб незаконного переміщення зброї на кордоні з Беларусью.Сообщается, що всього з початку 2019 на кордоні з Республікою Білорусь прикордонники виявили майже 40 одиниць зброї, понад 40% менше ніж за аналогічний період минулого року. При цьому 20 одиниць виявленої зброї намагалися провезти саме в Україні. Серед виявленого тільки 1 одиниця вогнепальної зброї, інші - мисливська, газова, пневматична, холодна та електрошокові зброю.

Як повідомляли Українські Новини, "Консалтингова група А-95" зупинила експортні поставки нафтопродуктів з Білорусі.