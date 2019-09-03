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03 вересня 2019, вівторок, 17:49 30
Політика 2019-09-03T19:30:03+03:00
Українські Новини
"Влада" Криму передала Кримський природний заповідник Росії

"Влада" Криму передала Кримський природний заповідник Росії

Крим віддав у володіння Росії один з своїх заповідників. Фото:crimeaguide.com
Крим віддав у володіння Росії один з своїх заповідників. Фото:crimeaguide.com

"Уряд" Криму, підконтрольний Москві передав землі Кримського природного заповідника у федеральну власність Росії. Про це передає "Крим.Реалії".

Згідно з повідомленням, відповідне розпорядження було прийнято 3 вересня на засіданні російського уряду Криму.

За словами глави Міністерства природи Росії Дмитра Кобилкіна, федеральний статус дозволить збільшити фінансування, створить додаткові можливості для підтримання на територіях режиму особливої охорони.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2014 році рада Криму націоналізувала ліси, мисливські угіддя і заповідники регіону.

Міністерство природи Росії в 2014 році розробило проект постанови уряду, згідно з яким всі державні природні заповідники Криму, а також природні заповідники і національні парки переходять до відомства.

У жовтні 2018 року Міністерство юстиції України закупило за 12,5 млн гривень послуги голландських та українських юристів для участі в апеляції на рішення суду в Нідерландах про повернення Україні експонатів музеїв з анексованого Криму, зокрема колекції скіфського золота".

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