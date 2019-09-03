У Києві під стінами СБУ відкрили "алею антигероїв", - журналіст

У Києві під стінами СБУ рух "Вирок" розмістив "алею антигероїв". Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Василь Крутчак.

"Ми, рух "Вирок" сьогодні під стінами СБУ відкрили алею-мудаків.

Толік Матіос відділ "К"контрабанда.

Саня Грановский відділ "С" суди.

Боря Філатов відділ "М" мостобудування."

Також вони написали звернення до голови СБУ Івана Баканова.

"А також написали офіційне звернення до Голови СБУ Ivan Bakanov та передали йому друшляк та виделку, щоб він мав можливість знімати з вух ту лапшу, яку йому навішав Толік Матіос про свій професіоналізм.

Матіос, якщо і є професіоналом то це виключно в області власного збагачення через контрабанду."

Нагадаємо, Анатолій Матіос може очолити департамент "К" СБУ.