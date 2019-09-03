Кличко перевірив, як ремонтують міжквартальні проїзди на Троєщині

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як ремонтують внутрішньоквартальні проїзди на Троєщині - Вигурівський бульвар та прилеглі території за окремими адресами на вулиці Бальзака, Вигурівському бульварі, проспекті Маяковського. Про це пише прес-служба.

"У столиці триває ремонт не тільки доріг, а й дворів і міжквартальних проїздів. Чимало київських дворів, зокрема на Троєщині, не ремонтували відколи здали житлові будинки в експлуатацію - з 50-х років минулого століття", - сказав Кличко. - Сьогодні ми перевірили, як здійснили капітальний ремонт на Вигурівському бульварі та внутрішньоквартальних проїздах і прибудинкових територіях. Раніше тут складно було пройти - ями, багато недбало припаркованих автівок. Тепер Вигурівський - єдиний пішохідний бульвар на Троєщині - став улюбленим місцем для прогулянок дітей та батьків. Місцеві мешканці задоволені, а це - найкраща оцінка", - наголосив мер Києва.



Розпочали роботи на бульварі та прилеглих територіях в липні цього року. А планують завершити вже в кінці вересня. Наразі завершили капремонт бульвару та 5 дворів. Залишилося прибрати МАФи на початку бульвару і здійснити там капремонт та завершити роботи з благоустрою - огородження зелених зон та озеленення територій. Тривають також роботи із встановлення нових лав та урн. Планують облаштувати і 50 антипаркувальних стовпчиків. Поки що їх функцію тимчасово виконують встановлені напівсфери.



В рамках ремонтних робіт влаштовано нове покриття тротуарів з ФЕМу та асфальтобетону, асфальтобетонне покриття проїздів прибудинкових територій, встановили 21 опору зовнішнього освітлення та 26 LED-світильників.



Довжина бульвару - 550 метрів. Ширина - від 6 до 20 метрів.



Загалом на оновлення міжквартальних проїздів та дворів з бюджету міста цього року виділили майже півмільярда гривень. Оновлять асфальт і впорядкують територію більше, ніж на 800 об’єктах.