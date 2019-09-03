підписатися на розсилку
25 25.35
27.4 28
˟
03 вересня 2019, вівторок, 16:27 226
Політика 2019-09-03T17:45:01+03:00
Українські Новини
Кличко перевірив, як ремонтують міжквартальні проїзди на Троєщині

Кличко перевірив, як ремонтують міжквартальні проїзди на Троєщині

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як ремонтують внутрішньоквартальні проїзди на Троєщині - Вигурівський бульвар та прилеглі території за окремими адресами на вулиці Бальзака, Вигурівському бульварі, проспекті Маяковського. Про це пише прес-служба.

"У столиці триває ремонт не тільки доріг, а й дворів і міжквартальних проїздів. Чимало київських дворів, зокрема на Троєщині, не ремонтували відколи здали житлові будинки в експлуатацію - з 50-х років минулого століття", - сказав Кличко. - Сьогодні ми перевірили, як здійснили капітальний ремонт на Вигурівському бульварі та внутрішньоквартальних проїздах і прибудинкових територіях. Раніше тут складно було пройти - ями, багато недбало припаркованих автівок. Тепер Вигурівський - єдиний пішохідний бульвар на Троєщині - став улюбленим місцем для прогулянок дітей та батьків. Місцеві мешканці задоволені, а це - найкраща оцінка", - наголосив мер Києва.


Розпочали роботи на бульварі та прилеглих територіях в липні цього року. А планують завершити вже в кінці вересня. Наразі завершили капремонт бульвару та 5 дворів. Залишилося прибрати МАФи на початку бульвару і здійснити там капремонт та завершити роботи з благоустрою - огородження зелених зон та озеленення територій. Тривають також роботи із встановлення нових лав та урн. Планують облаштувати і 50 антипаркувальних стовпчиків. Поки що їх функцію тимчасово виконують встановлені напівсфери.

В рамках ремонтних робіт влаштовано нове покриття тротуарів з ФЕМу та асфальтобетону, асфальтобетонне покриття проїздів прибудинкових територій, встановили 21 опору зовнішнього освітлення та 26 LED-світильників.

Довжина бульвару - 550 метрів. Ширина - від 6 до 20 метрів.

Загалом на оновлення міжквартальних проїздів та дворів з бюджету міста цього року виділили майже півмільярда гривень. Оновлять асфальт і впорядкують територію більше, ніж на 800 об’єктах.
Архів
Новини
"Влада" Криму передала Кримський природний заповідник Росії 17:49
Рада просить КС оцінити конституційність надання народові права законодавчої ініціативи 17:41
Організатор "референдуму "ДНР" Лягін дає свідчення правоохоронцям, - прокуратура 17:21
У Києві під стінами СБУ відкрили "алею антигероїв", - журналіст 16:59
Суд знову відмовився заарештувати майно Ющенка 16:48
більше новин
Кличко відкрив найбільшу школу в Україні 14:13
У Києві під стінами СБУ відкрили "алею антигероїв", - журналіст 16:59
Законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії знищує адвокатуру, - адвокат Рижий 21:58
Мета справи "Роттердам+" - пільгові тарифи для бізнесу Коломойського, - ЗМІ 16:13
Володимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Обмін полоненими: Суд продовжив арешт бойовика Цемаха, якого хоче обміняти Росія 10:56
більше новин
Законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії знищує адвокатуру, - адвокат Рижий 21:58
Адвокат Солодко про законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії: це неправильно 14:08
Депутат Власенко: засідання Комітету ВРУ, де розглядається законопроект про скасування адвокатської монополії, незаконне 10:53
Володимир Пилипенко: чи потрібно нам скасування адвокатської монополії 19:02
Володимир Зеленський. Скріншот Радіо Свобода
Першим в Раді виступив Зеленський 11:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok