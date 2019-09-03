підписатися на розсилку
25 25.35
27.4 28
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Мережа елеваторів "Укрлендфармінгу" прийняла понад півмільйона тонн зернових нового врожаю
03 вересня 2019, вівторок, 16:24 245
Політика 2019-09-03T16:45:01+03:00
Українські Новини
Мережа елеваторів "Укрлендфармінгу" прийняла понад півмільйона тонн зернових нового врожаю

Мережа елеваторів "Укрлендфармінгу" прийняла понад півмільйона тонн зернових нового врожаю

Мережа елеваторів групи компаній "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка на початок вересня прийняла на зберігання понад півмільйона тонн зернових нового врожаю. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"У цьому році в порівнянні з минулим на наших елеваторах на 40% більше надходжень від сторонніх поклажодавців, що свідчить про довіру до "Укрлендфармінгу" як малих і середніх аграрних підприємств, так і великих агрохолдингів, – зазначив заступник генерального директора з питань елеваторного та комбікормового виробництва Володимир Сущенко. – Найбільший елеватор холдингу ТОВ "Агротермінал Констракшн", з потужністю одночасного зберігання 488 тис. тонн, вже прийняв на зберігання більше 122 тис. тонн ранніх зернових. Елеватор ТОВ "Аграрна Перспектива", маючи потужність одночасного зберігання 82 тис. тонн, на ранніх зернових зробив повний оберт, працюючи виключно зі сторонніми поклажодавцями. Наразі він вже розпочинає приймання пізніх культур".

Загальна потужність власної елеваторної мережі "Укрлендфармінгу" – 2,66 млн тонн одночасного зберігання пшениці. 17 елеваторів зручно розташовані біля основних земельних масивів холдингу та всі мають під’їзні залізничні колії. Елеваторні потужності групи УЛФ покривають 98% власних потреб агрохолдингу у зберіганні продукції та активно працюють зі сторонніми поклажодавцями.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом, виробництвом м'яса й молока. Власником холдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.

Більше новин про: Олег Бахматюк Ukrlandfarming Укрлендфармінг

Архів
Новини
"Влада" Криму передала Кримський природний заповідник Росії 17:49
Рада просить КС оцінити конституційність надання народові права законодавчої ініціативи 17:41
Організатор "референдуму "ДНР" Лягін дає свідчення правоохоронцям, - прокуратура 17:21
У Києві під стінами СБУ відкрили "алею антигероїв", - журналіст 16:59
Суд знову відмовився заарештувати майно Ющенка 16:48
більше новин
Кличко відкрив найбільшу школу в Україні 14:13
У Києві під стінами СБУ відкрили "алею антигероїв", - журналіст 16:59
Законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії знищує адвокатуру, - адвокат Рижий 21:58
Мета справи "Роттердам+" - пільгові тарифи для бізнесу Коломойського, - ЗМІ 16:13
Володимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Обмін полоненими: Суд продовжив арешт бойовика Цемаха, якого хоче обміняти Росія 10:56
більше новин
Законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії знищує адвокатуру, - адвокат Рижий 21:58
Адвокат Солодко про законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії: це неправильно 14:08
Депутат Власенко: засідання Комітету ВРУ, де розглядається законопроект про скасування адвокатської монополії, незаконне 10:53
Володимир Пилипенко: чи потрібно нам скасування адвокатської монополії 19:02
Володимир Зеленський. Скріншот Радіо Свобода
Першим в Раді виступив Зеленський 11:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok