Мета справи "Роттердам+" - пільгові тарифи для бізнесу Коломойського, - ЗМІ

Через справу "Роттердам +" Ігор Коломойський домагається пільгових тарифів на електроенергію для своїх підприємств. Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання "Главком" "Наступ Коломойського. Чому антикорупційні органи допомагають олігарху?".

"Для чого тоді наш герой спускається на нижчий "левел" і оголошує війну, скажімо, Дмитру Вовку і членам НКРЕКП? Олігарх, що воює з держменеджментом, виглядає несолідно. Мабуть, Вовк дратує його заявами про те, що мета тиску в межах справи "Роттердам+" – це отримати пільгові тарифи на електроенергію для своїх енергонеефективних застарілих феросплавних заводів, в собівартості яких витрати на електроенергію становлять 50%", - йдеться в матеріалі.



Автор нагадав, що за часів уряду Азарова підприємства олігарха отримували електроенергію на пільгових умовах, а після їх скасування бізнес Коломойського лише за два роки (2016-2017) втратив 4 млрд грн. Тому нині він через тиск справою «Роттердам+» намагається повернути пільги для свого бізнесу.



"У суворі часи Януковича, зокрема в 2013 році, ці заводи заощадили завдяки пільговому тарифу майже 2 млрд грн ($250 млн). Інвестзобов’язання з енергозбереження на 161 млн грн ($20 млн) не були виконані. Коли тарифи зросли, витрати феросплавних заводів лише за 2016–2017 роки додатково зросли на 4 млрд грн", - зазначається в статті.



Нагадаємо, раніше екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що бізнесмен Ігор Коломойський за період дії прозорого ціноутворення на електроенергію втратив значну частину прибутку від енергоємних феросплавних підприємств, тому тепер мститься тим, хто ввів в дію формулу "Роттердам+".



Генеральний секретар Європейської асоціації вугілля та лігніту EURACOAL Брайан Ріккетс висловив думку, що введення імпортного паритету при ціноутворенні на вугілля було єдино вірним рішенням для України, а прив'язка до індексу API2 (ціна в порту Роттердам) абсолютно коректна.



24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам+". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам+". Відносно кожного з шести осіб суд відмовив НАБУ у клопотанні про взяття під варту.