Бойко вважає, що Зеленський піариться на скасуванні недоторканності

Верховна Рада повинна сконцентруватися на розгляді тих питань, вирішення яких найбільше хвилює громадян. Про це Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив журналістам в кулуарах Верховної Ради у вівторок, 3 вересня, пише прес-служба.

Він підкреслив, що парламент має вирішувати пріоритетні для народу питання.

"Ми підтримуємо ініціативи, які, з нашої точки зору, є корисними. Це стосується, в тому числі, і скорочення кількості народних депутатів. Але хочу нагадати, що у народу інші пріоритети. Це прийняття законів, які ведуть до миру, зниження тарифів, підвищення соціальних стандартів. Це те, для чого вони нас обрали. А те, що відбувається зараз – це намагання піаритись, але для людей це є другорядним. Люди вимагають вирішення нагальних питань, з якими вони стикаються щодня. Ми зареєстрували законопроекти, спрямовані на виконання вимог громадян. Позиція нашої фракції полягає у тому, що їх потрібно приймати у першу чергу. Верховна Рада має відповісти на запит людей", – наголосив опозиційний політик.

Юрій Бойко також зазначив, що Верховна Рада має розглядати законодавчі ініціативи всіх депутатів, а не тільки членів монобільшості.

"Якщо ми маємо монобільшість, то може так статись, що тільки вони будуть подавати законопроекти, а всі інші депутати будуть статистами. Так не повинно бути. Тому я запропонував спікеру парламенту, щоб він провів окрему нараду щодо внесення законодавчих ініціатив з боку депутатів і фракцій, які не входять до монобільшості. Безперечно, має бути плюралізм. І головне, щоб всі законопроекти, підготовлені різними депутатами, вносились до парламентської зали", – сказав Співголова фракції опозиціонерів.