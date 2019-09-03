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03 вересня 2019, вівторок, 13:52 25
Верховна Рада і партії 2019-09-03T15:45:02+03:00
Українські Новини
Бойко вважає, що Зеленський піариться на скасуванні недоторканності

Бойко вважає, що Зеленський піариться на скасуванні недоторканності

Верховна Рада повинна сконцентруватися на розгляді тих питань, вирішення яких найбільше хвилює громадян. Про це Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив журналістам в кулуарах Верховної Ради у вівторок, 3 вересня, пише прес-служба.

Він підкреслив, що парламент має вирішувати пріоритетні для народу питання.

"Ми підтримуємо ініціативи, які, з нашої точки зору, є корисними. Це стосується, в тому числі, і скорочення кількості народних депутатів. Але хочу нагадати, що у народу інші пріоритети. Це прийняття законів, які ведуть до миру, зниження тарифів, підвищення соціальних стандартів. Це те, для чого вони нас обрали. А те, що відбувається зараз – це намагання піаритись, але для людей це є другорядним. Люди вимагають вирішення нагальних питань, з якими вони стикаються щодня. Ми зареєстрували законопроекти, спрямовані на виконання вимог громадян. Позиція нашої фракції полягає у тому, що їх потрібно приймати у першу чергу. Верховна Рада має відповісти на запит людей", – наголосив опозиційний політик.

Юрій Бойко також зазначив, що Верховна Рада має розглядати законодавчі ініціативи всіх депутатів, а не тільки членів монобільшості.

"Якщо ми маємо монобільшість, то може так статись, що тільки вони будуть подавати законопроекти, а всі інші депутати будуть статистами. Так не повинно бути. Тому я запропонував спікеру парламенту, щоб він провів окрему нараду щодо внесення законодавчих ініціатив з боку депутатів і фракцій, які не входять до монобільшості. Безперечно, має бути плюралізм. І головне, щоб всі законопроекти, підготовлені різними депутатами, вносились до парламентської зали", – сказав Співголова фракції опозиціонерів.
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