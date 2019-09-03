Платформа Бойка хоче скоротити депутатів Ради вдвічі - до 225

Фракція "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді виступає за скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 225.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії, передають Українські Новини.

"Опозиційна платформа - За життя" підготувала альтернативний законопроект про зміни до Конституції України щодо зменшення кількості народних депутатів до 225", - сказано в ньому.

В анонсованому документі пропонується також встановити, що депутатом Ради не може бути особа, яка має інше громадянство, крім українського.

Також у ньому передбачено зміну виборчої системи парламентських виборів на пропорційну з відкритими списками.