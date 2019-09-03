6.09.19 9:30 Круглий стіл за ініціативи "Residence of Startups": "Startup: Від ідеї до успіху"

Платформа Бойка хоче скоротити депутатів Ради вдвічі - до 225 13:25

Разумков не бачить підстав для звернень до Конституційного Суду через зняття депутатської недоторканності 13:22

Допит Порошенка перенесли 13:00

В Україні з'явилося два нових міністерства, ще чотири перейменували 12:52