6.09.19 9:30 Круглий стіл за ініціативи "Residence of Startups": "Startup: Від ідеї до успіху"

6 вересня 2019 року, о 9:30 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл за ініціативи "Residence of Startups" на тему: "Startup: Від ідеї до успіху".\r\nПитання до обговорення:\r\n\r\nЯким повинен бути стартап, щоб його "відібрали"?\r\nКреативність, чіпкість, винахідливість, досвід і обізнаність - чи допоможуть вони команді стартапу стати домінантною в своїй категорії?\r\nНа кого орієнтуватись?\r\nЯк оцінити ідею на її провальність (успішність), основні критерії?\r\nСучасні світові тенденції розвитку стартапів.\r\n\r\nУчасники:\r\n\r\nОлена Хотенко, голова Ради ГО "Інститут податкових реформ";\r\nДенис Кавилін, голова Наглядової Ради "Residence of Startups";\r\nРуслан Анфілов, виконавчий директор "Residence of Startups";\r\nАндрій Станіславський, координатор програми "Residence of Startups";\r\nНаталя Мазур, експерт із зовнішньо-економічної діяльності "Residence of Startups";\r\nАнастасія Ващенко, програмний менеджер "Residence of Startups".\r\n\r\nЗапрошені: закордонні партнери, представники профільних Міністерств, Уряду, очільники стартап програм та акселераторів, стартапери.\r\nАкредитація журналістів: (067) 539 00 27 Анастасія\r\nАдреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх