підписатися на розсилку
25 25.35
27.4 28
˟
03 вересня 2019, вівторок, 12:53 14
Прес-центр 2019-09-03T13:30:14+03:00
Українські Новини
6.09.19 9:30 Круглий стіл за ініціативи "Residence of Startups": "Startup: Від ідеї до успіху"

6.09.19 9:30 Круглий стіл за ініціативи "Residence of Startups": "Startup: Від ідеї до успіху"

6 вересня 2019 року, о 9:30 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться  круглий стіл за ініціативи "Residence of Startups" на тему: "Startup: Від ідеї до успіху".

Питання до обговорення:

  • Яким повинен бути стартап, щоб його "відібрали"?
  • Креативність, чіпкість, винахідливість, досвід і обізнаність - чи допоможуть вони команді стартапу стати домінантною в своїй категорії?
  • На кого орієнтуватись?
  • Як оцінити ідею на її провальність (успішність), основні критерії?
  • Сучасні світові тенденції розвитку стартапів.

Учасники:

  • Олена Хотенко,  голова Ради ГО "Інститут податкових реформ";
  • Денис Кавилін, голова Наглядової Ради "Residence of Startups";
  • Руслан Анфілов, виконавчий директор "Residence of Startups";
  • Андрій Станіславський, координатор  програми "Residence of Startups";
  • Наталя Мазур, експерт із зовнішньо-економічної діяльності "Residence of Startups";
  • Анастасія Ващенко, програмний менеджер "Residence of Startups".

Запрошені: закордонні партнери, представники профільних Міністерств, Уряду, очільники стартап програм та акселераторів, стартапери.

Акредитація журналістів: (067) 539 00 27 Анастасія

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
Архів
Новини
Платформа Бойка хоче скоротити депутатів Ради вдвічі - до 225 13:25
Разумков не бачить підстав для звернень до Конституційного Суду через зняття депутатської недоторканності 13:22
Петро Порошенко. Фото: прес-служба
Допит Порошенка перенесли 13:00
В Україні з'явилося два нових міністерства, ще чотири перейменували 12:52
Через отруєння шаурмою під Одесою в лікарні перебувають 18 осіб, серед них четверо дітей 12:33
більше новин
Кличко відкрив найбільшу школу в Україні 14:13
У ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком 15:54
Агрохолдинг МХП Юрія Косюка інвестував у програми з охорони навколишнього середовища 826 млн гривень за 3 роки 18:42
Аваков залишився главою МВС через свою професійність, внутрішню і зовнішню підтримки та налаштованість на реформи, - думка 09:39
Наша тверда позиція – зниження втручання держави в енергоринки, - міністр енергетики Оржель 11:36
більше новин
Законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії знищує адвокатуру, - адвокат Рижий 21:58
Адвокат Солодко про законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії: це неправильно 14:08
Депутат Власенко: засідання Комітету ВРУ, де розглядається законопроект про скасування адвокатської монополії, незаконне 10:53
Володимир Пилипенко: чи потрібно нам скасування адвокатської монополії 19:02
Гончарук заявив, що ринок землі запрацює до вересня 2020 23:24
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok