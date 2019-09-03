Мінфін прогнозує своєчасну подачу держбюджету-2020 та виплати за держборгом

Міністр фінансів Оксана Маркарова прогнозує своєчасне подання держбюджету-2020 і виплати за держборгом у поточному році.

Про це вона повідомила в прямому ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Так, після реструктуризації, проведеної ще в 2015 році, у нас було кілька років, коли ми могли більш вільно дихати і проводити реформи. З цього року в нас третина бюджету йде на обслуговування і погашення боргів. Ми зробили все, щоб ця проблема була під контролем... Сьогодні ми маємо на гривневому і валютному рахунках близько 130 млрд гривень. Ми повністю готові до проходження цього року", - сказала міністр.

Вона додала, що Президент підтримує неухильне дотримання бюджетного кодексу.

"Цей бюджет має бути збалансованим і він таким буде", - підкреслила Маркарова.

Як повідомляли Українські Новини, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в серпні збільшився на 26,3% з 48,968 млрд гривень (на 1 серпня) до 61,83 млрд гривень (на 1 вересня), хоча раніше в результаті недонадходжень доходів, державних запозичень та коштів від приватизації державного майна, план надходжень загального фонду держбюджету у першому півріччі 2019 не виконаний на 42,7 млрд гривень.

Кількість великих платників податків у реєстрі на 2019 рік зросло на 10% або на 136 юросіб до 1,5 тис. Крім того, киянка заплатила рекордні 120 млн грн податку на доходи фізосіб.

Тим часом у ТОП-100 найбільших платників податків до держбюджету в 2018 лідирують газовики і енергетики.