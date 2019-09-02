Всеукраїнська загальнонаціональна Екологічна платформа "Екошкола" стартувала в Фармак за адресою ecoschool.com.ua

Кожен школяр 6-11 класу може зареєструватися на платформі дистанційного навчання та взяти участь у проекті Екошкола.

Мета проекту Екошкола – об’єднати та створити екологічний актив молодіжної спільноти, популяризація екологічного способу життя серед молоді й підвищення культури ресурсо та енергозбереження.

Під час “Екошколи” школярі отримають сучасні знання на теми енергозбреження, змін клімату, біорізноманіття, зв’язків у природі, граючи у настільні та рухливі еко-ігри. Вивчать основи проектного менеджменту та розроблять еко-проекти для своїх шкіл.

Щоб доєднатися до проекту необхідно подати індивідуальну заявку на участь, а згодом та за бажанням сформувати команду активістів школи, особисто пройти всі етапи навчання, виконати командні домашні завдання й подати на конкурс екологічний проект.

Заняття будуть проходити дистанційно. Учні матимуть змогу пройти 12 лекційних занять, скласти контрольні тести та відправити нам домашні завдання. Також протягом навчального року будуть організовані цікаві вебінари за участі найкращих експертів з екології України.

Три найкращі еко-проекти від шкіл отримають фінансову підтримку на реалізацію від АТ Фармак. Усі учасники отримають подарунки та сертифікати від організаторів.

“"Фармак" реалізує проект Екошкола вже два роки поспіль. За цей час вона показала свою ефективність. Більше 200 учнів з Києва та Шостки пройшли навчання та змінили своє ставлення до навколишнього середовища. Вони стали амбасадорами екологічної культури в Україні. Сьогодні ми хочемо дати таку можливість усім школярам України. Тому Екошкола переходить в он-лайн. Кожен зможе отримати знання щодо нинішнього стану екології та способів як зробити кращим своє життя, свою школу, місто, Україну. Увесь світ вже переходить на зелений бік, впроваджуючи енергозберігаючі технології, відмовляючись від пластику, використовуючи альтернативні види енергії. "Фармак", як європейська компанія також слідує принципам сталого розвитку. Ми робимо ефективні лікарські засоби доступними кожному. Ми дбаємо про зменшення впливу на навколишнє середовище у себе на виробництві та опікуємося покращенням стану екології в Україні", – підкреслила Олена Зубарєва, керівник департаменту зовнішніх комунікацій АТ "Фармак".

Зазначається, що пілот проекту "Екошкола" було успішно реалізовано в Шостці, де розташований департамент із виробництва АФІ АТ "Фармак". Його учасниками стали 9 шкіл міста. У межах проекту учні 8–11 класів пройшли освітній курс, який тривав 8 місяців, із глобальних теоретичних екологічних питань і навчилися застосовувати здобуті знання на практиці. Найкращі проекти, спрямовані на вирішення екологічних проблем конкретної школи, отримали міні-гранти від АТ "Фармак" на їх реалізацію. Успішний старт проекту "Екошкола" дає змогу транслювати його в різні частини України, залучаючи драйверів екологічно-просвітницького руху, соціально-відповідальний бізнес і головне – небайдужу, прогресивну молодь країни. У 2018 році проект "Екошкола" увійшов до 20-ки найкращих соціальних проектів України.

У 2019 році "Фармак" розширив межі екологічного проекту "Екошкола" та залучив до нього 10 шкіл Києва. Для школярів було розроблено унікальний навчально-методичний посібник, який увібрав у себе найголовніші та найважливіші питання, з якими стикається сьогодні світ. Навчально-методичний посібник "Екошкола" схвалено Міністерством освіти та науки України