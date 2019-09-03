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03 вересня 2019, вівторок, 08:42 6
Події 2019-09-03T09:00:01+03:00
Українські Новини
У Києві на мосту Патона Audi протаранила Volkswagen: є постраждалі

У Києві на мосту Патона Audi протаранила Volkswagen: є постраждалі

2 вересня в Києві на мосту Патона сталася серйозна ДТП. Audi на великій швидкості влетіла у автомобіль Volkswagen, який їхав назустріч. В результаті аварії постраждали три людини, а двигун однієї з машин вилетів на проїжджу частину.

Як повідомляє Інформатор, двох водіїв і дівчину-пасажира Audi госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

За попередніми даними від поліції, Audi на великій швидкості їхала по мосту Патона в сторону правого берега. Назустріч їй по реверсивній смузі руху їхав Volkswagen. Не встигнувши загальмувати і не розминувшись, машини зіткнулися лоб в лоб. Для довідки, реверсивна смуга — ділянка дороги, на якій рух змінюється з одного напрямку на протилежне.

Audi повністю розбита. Удар був настільки сильним, що у автомобіля вилетів двигун. У салоні машини багато крові. Попередньо, в Audi їхали хлопець і дівчина.

Водієві Volkswagen пощастило трохи більше. За даними очевидців, він був у свідомості, коли на місце аварії приїхала швидка. Проте машина також серйозно розбита, особливо передня частина.

На стеклах Audi була наклеєна реклама сторінки в Instagram. Імовірно, обліковий запис належить потерпілому водієві. На сторінці хлопця багато фотографій з даними авто, а також є відео, на якому він мчить по Києву на високій швидкості. Проте чи був він за кермом у момент ДТП, поки не відомо.

Машини розкидало по протилежних сторонах дороги. Внаслідок цього на мосту Патона утворилася серйозна пробка. На місці аварії працювали два наряди патрульної поліції і медики швидкої допомоги. Деталі аварії встановлюють правоохоронці.

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