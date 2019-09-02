10 осіб госпіталізовано через зіткнення маршрутки з вантажівкою в Моршині Львовкой області

10 осіб госпіталізовано в понеділок через зіткнення маршрутки з вантажівкою в Моршині Львовкой області. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.\r\n"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 2 вересня, близько 16:45 у місті Моршин Стрийського району", - сказано в ньому.\r\nПоліцейські попередньо встановили, що зіткнулися маршрутний автобус Mercedes-Benz і вантажний автомобіль "КамАЗ".\r\nНа момент ДТП в салоні автобуса перебувало 24 людини.\r\nКількість постраждалих та їх діагнози уточнюються.\r\nНа місці події працює слідчо-оперативна група.\r\nПоліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 8 червня 11 осіб постраждали через ДТП на автомобільній дорозі "Львів - Тернопіль" .