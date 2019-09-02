10 осіб госпіталізовано через зіткнення маршрутки з вантажівкою в Моршині Львовкой області

10 осіб госпіталізовано в понеділок через зіткнення маршрутки з вантажівкою в Моршині Львовкой області. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 2 вересня, близько 16:45 у місті Моршин Стрийського району", - сказано в ньому.

Поліцейські попередньо встановили, що зіткнулися маршрутний автобус Mercedes-Benz і вантажний автомобіль "КамАЗ".

На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 24 людини.

Кількість постраждалих та їх діагнози уточнюються.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляли Українські Новини, 8 червня 11 осіб постраждали через ДТП на автомобільній дорозі "Львів - Тернопіль" .