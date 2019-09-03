Як захистити житло від шахраїв, - поради експертів

Кожен українець, купуючи житло, обов'язково думає про страховку і про те, як захистити свою нерухомість від махінацій. Однак незважаючи на те, що владою кілька років тому були відкриті державні реєстри, не всі українці розуміють, як правильно захиститися від рейдерства.

Про те, які сервіси важливо використовувати для захисту своїх прав на будинки і квартири розповів економіст Іван Нікітченко, передає "Сьогодні".

Існують певні схеми, за допомогою яких здійснюються "рейдерські захоплення" нерухомості. Це, перш за все, підроблені документи і електронні ключі доступу.

"Один громадянин приходить до нотаріуса, скажімо, з підробленим рішенням суду. Згідно із законом нотаріус не повинен перевіряти легальність документів, а може просто упевнитися, що все оформлено правильно. Після вноситься зміна до реєстру власників", - пояснює економіст Іван Нікітченко.

Крім усього іншого, нерухомість можна "віджати" і шляхом зміни характеристик об'єкта.

"В документи вноситься інформація, що будинок нібито зруйнований або реконструйований, через що змінюються характеристики. Після цього, до реєстру вноситься новий об'єкт нерухомості, старий віддаляється або залишається в реєстрі як дублер, і на новий об'єкт вже є новий власник", - уточнює Нікітченко .

На думку експертів, незаконно заволодіти майном можна і в разі спадкових справ, коли йде пошук родичів або вони готуються вступити в спадок:

"За підробленими документами можна зробити серію зміни власників або організувати шлейф судових суперечок, після чого квартира продається неуважному громадянину".

Чесні нотаріуси завжди перевіряють інформацію про нерухомість, але є "виключення", які в основному не ставлять запитань. "Є випадки, коли нотаріуси під приводом втрати і

"Є випадки, коли нотаріуси під приводом втрати або крадіжки е-ключів роблять дублікати, і тоді шахраї можуть незаконно входити до реєстрів з метою зміни даних по нерухомості", - говорить керівник секретаріату Ради підприємців при КМУ Андрій Забловський.

Для того, щоб уникнути руйнівного результату, експерти рекомендують українцям відстежувати будь-який інтерес сторонніх щодо майна. Як правило, під приціл чорних брокерів і нотаріусів потрапляють самотні пенсіонери, інваліди, сироти, багатодітні сім'ї, алкоголіки і т.д.

"Зловмисники можуть розпитувати сусідів, двірників, консьєржів про певні квартири, намагатися зав'язати близьке знайомство з власниками і навіть викрасти правовстановлюючі документи. Ці тривожні дзвіночки треба чітко фіксувати і звертатися за допомогою в поліцію, до юристів, активістам", - вважає Нікітченко.

Експерти вважають, що існує чимало інструментів, які допомагають захистити права на нерухомість. Одним з таких є сервіс Open Data Bot. Його можна завантажити в будь-який з месенджерів. Він дозволяє при використанні ідентифікаційного коду або паспортних даних подивитися, якиою нерухомістю володіє людина. Після цього можна підписатися на повідомлення про зміни даних на нерухомість в реєстрах. Щомісячна розсилка безкоштовна, щоденна - платна.

Також є сервіс "СМС-маяк", де на платній основі можна автоматично отримувати повідомлення про зміну власників в держреєстрах та інших реєстраційних діях.

Крім того, можна скористатися інструментами Мін'юсту. Наприклад, власники житла можуть звертатися до держреєстраторам із заявою про заборону вчинення реєстраційних дій. Діє він 10 днів. Послуга повинна бути безкоштовною.

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