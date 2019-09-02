Володимир Пилипенко: чи потрібно нам скасування адвокатської монополії

Володимир Пилипенко, представник України у Венеціанській комісії (2013-2017рр.), народний депутат України VI-VII скликань висловив свою думку стосовно внесеного Президентом Володимиром Зеленським законопроект №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)".

Днями Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)".

У відповідному документі пропонується скасувати норми про те, що виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді.

Таким чином, якщо зміни таки ухвалять, під час вибору своїх представників в судах кожна людина матиме можливість визначити: чи хоче вона звернутися за правовою допомогою до адвоката, чи до іншої особи.

Єдиний момент: такі зміни не розповсюджуватимуться на кримінальні провадження. Тут правову допомогу можуть надавати лише адвокати.

Сьогодні профільний комітет парламенту з питань правової політики запропонував Верховній Раді відправити до Конституційного суду відповідний проєкт змін до Конституції. Тож, наразі чекаємо на висновки.

Нагадаю: "адвокатську монополію" на надання послуг з правової допомоги в Україні запровадила конституційна реформа в 2016 р. Так, згідно з ч. 4 ст. 131-2 Конституції України (в редакції, що набрала чинності 30.09.2016 р.), виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.

Фізичні та юридичні особи були позбавлені можливості обирати, хто саме надаватиме їм правничу допомогу.

Напередодні, у жовтні 2015 року, Венеційська комісія надала свій висновок (CDL-AD(2015)0270) щодо проекту змін до Конституції України.

Так, у частині правосуддя експерти звернули увагу на те, що відповідний проект "також передбачає, що "виключно адвокат здійснює представництво в суді, а також захист від обвинувачення". І на їхню думку, це положення здатне призвести до дуже серйозних наслідків, оскільки запобігає будь-якій можливості представництва перед суддею в будь-якому виді спору особою, яка не є "адвокатом". А адвокатом, ймовірно, мають на увазі "адвоката-практика, який є членом колегії адвокатів". Це, здається, надміру широке формулювання. Як рекомендує Венеціанська комісія, для деяких видів спорів, таких, як трудові чи незначні, повинні допускатися винятки.

До того ж, варто звернути увагу на те, що послуги адвокатів, як правило, дорожчі за послуги осіб, які мають юридичну освіту, але не отримали адвокатського посвідчення. Не дивно, що згодом адвокатська монополія призвела до здороження вартості послуг правової допомоги.

Але чи зможе кожна людина, яка потребує правового захисту, оплатити послуги адвоката?

За даними Держстату, за минулий рік дохід 14 млн українців був меншим за прожитковий мінімум. Відтак 33,9% українців живуть за межею бідності. А станом на 2017 рік за межею бідності було 60% людей. Про це говориться у висновках "Доповіді про стан людського розвитку" за 2016 рік під назвою "Людський розвиток для всіх і кожного", яку Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) оприлюднила 21 березня у Стокгольмі (Швеція). Певно, що не кожен в Україні може оплатити адвокатські послуги.

З огляду на це я як адвокат вважаю скасування норми про виключне право адвоката здійснювати представництва іншої особи в суді наразі доцільним.

Адвокатська монополія може існувати, але за умови, що чинна влада підвищить доходи людей, щоб всі на рівних умовах мали можливість платити за якісні правові послуги, за якісний захист себе та своїх рідних.

Як варіант – можна було б відтермінувати цю норму, а згодом, коли настане обіцяне покращення в житті кожного українця, запровадити її.

Єдиний недолік полягає в тому, що такі часті зміни до однієї і тієї ж статті Основного Закону (а Конституція - це акт підвищеної стабільності) мають бути дуже обґрунтовані і справді необхідні. Водночас ці зміни, на жаль, не сприяють принципу визначеності і передбачуваності законодавства.