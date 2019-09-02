Агрохолдинг МХП Юрія Косюка інвестував у програми з охорони навколишнього середовища 826 млн гривень за 3 роки

Агроіндустріальний холдинг МХП відомого українського бізнесмена Юрія Косюка зайняв лідируючі позиції серед найбільших агровиробників України за обсягами інвестицій у природоохоронні, ресурсозберігаючі та екологічні проекти. Обсяг капітальних інвестицій МХП у ці напрямки за три роки досяг 826 млн грн — це один з найвищих показників в українській аграрній галузі.

Результати дослідження опубліковані на агропорталі Latifundist.

"Отримані дані дають підставу говорити про те, що в галузі є кістяк відповідальних холдингів, які розвивають свої екологічні програми та щорічно інвестують мільйони гривень у захист навколишнього середовища. Екологічні заходи включають у себе і будівництво біогазових установок та очисних споруд, і заходи з енергозбереження та зменшення шкідливих викидів тощо", — повідомляють автори дослідження й відзначають, що лише 7 з 17 великих агрокомпаній, опитаних у рамках проекту, змогли надати інформацію про свої проекти з охорони навколишнього середовища.

"Вертикально інтегрована компанія "Миронівський хлібопродукт", що спеціалізується на виробництві курятини і вирощуванні зернових, за останні три роки спрямувала 826 млн грн капітальних інвестицій в екологічні проекти. Зокрема, у біогазові установки компанія вклала 781 млн грн, у цехи утилізації побічних продуктів виробництва — 40,5 млн грн, в очисні споруди — 4 млн грн", — зазначають автори дослідження.

У МХП працюють 15 штатних екологів, на кожному виробничому об'єкті Групи визначено відповідального за охорону навколишнього середовища. Всі профільні співробітники пройшли курси підвищення кваліфікації у Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління при Міністерстві екології та природних ресурсів, отримавши відповідні сертифікати. Протягом останніх трьох років МХП публікує нефінансову звітність в області стійкого розвитку за стандартом GRI, розробив і впровадив на всіх підприємствах Групи Екологічну політику.

Автори опублікованого дослідження звертають увагу на створення в МХП замкнутих систем переробки відходів птахівничих і зернопереробних фабрик, які згодом перетворюються на газ, електроенергію та паливні брикети.

Наприклад, птахофабрики холдингу переробляють суміш посліду з підстилкою, стічні води, біологічні відходи та силос для виробництва біогазу. Ця технологія використовується на підприємстві МХП "Оріль-Лідер" у Дніпропетровській області. Його біогазова установка потужністю 5,5 МВт, що створена із залученням 15 млн євро фінансування від ЄБРР, відзначена премією "ЕКО transformation-2018" за інноваційний підхід до утилізації відходів. Аналогічна технологія переробки органічних відходів лежить в основі другого біогазового комплексу в структурі МХП сумарною потужністю 24 МВт, який будується на базі "Вінницької птахофабрики", — він може стати найбільшим комплексом в Європі, що працює на курячому посліді.

На "Миронівському заводі з виготовлення круп і комбікормів" розробили технологію, що дозволяє переробляти відходи зернового виробництва в паливні брикети для твердопаливних котлів. Незабаром це рішення може бути масштабовано на всі підприємства агрогрупи МХП, в яких утворюються відходи зернопереробки.

Впровадження екотехнологій та ресурсозберігаючих інноваційних рішень дозволяє холдингу зменшувати не лише витрати енергії на виробництво одиниці продукції, а й екологічне навантаження на навколишнє середовище.