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02 вересня 2019, понеділок, 17:51 18
ЗМІ 2019-09-02T19:45:02+03:00
Українські Новини
"Сьогодні" призупинить випуск газети

"Сьогодні" призупинить випуск газети

Сьогодні. Фото: Сьогодні
Сьогодні. Фото: Сьогодні

Інформаційний бренд "Сьогодні" сконцентрується на розвитку діджитал і ТБ-форматів і перестане випускати газету під назвою "Сегодня". Про це повідомляє прес-служба "Медіа Групи Україна".

"У "Медіа Групі Україна" прийнято рішення припинити видання газети "Сегодня". 27 вересня 2019 вийде останній номер щоденної газети. Надалі в режимі 24/7 ми, як і раніше, будемо надавати актуальну та важливу інформацію на сайті і в теленовинах", - йдеться в повідомленні.

"За останні дев'ять років середньотижневе охоплення газет (щоденних + щотижневих) знизилося на 52%. У той же час охоплення Internet зросло на 60%. В Україні закрилося чимало газет і журналів, гравці на ринку, що залишилися, вже не в змозі підтримувати інфраструктуру, необхідну для його існування. Цілі сегменти ринку перестали існувати - збанкрутували передплатні агентства, закрилися мережі продажів періодичних ЗМІ. Особливо ці проблеми актуальні для віддалених регіонів, міст з населенням 50 000 мінус, де газети традиційно читали. Немає сенсу друкувати газету і не мати можливості її поширити. Тому ми вирішили призупинити випуск щоденної газети та зосередити зусилля на розвиток сайту і ТБ-новин", - цитує прес-служба слова Андрія Романенка, генерального директора "Сьогодні Мультимедіа".

Романенко також зазначив, що всім співробітникам будуть запропоновані існуючі в Групі можливості для працевлаштування або забезпечені справедливі умови звільнення".

Як повідомляли Українські Новини, у НСЖУ заявили, що Гройсман, Омелян і Смілянський очолили антирейтинг "ворогів реформування преси".

Тим часом, Міністерство інфраструктури ініціює підвищення тарифів акціонерного товариства "Укрпошта" на доставку періодичних видань в середньому на 15% з 1 січня 2020 року, а учасники Всеукраїнської наради редакторів просять Кабмін звільнити Смілянського з посади гендиректора "Укрпошти".

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