Двох китайських легкоатлеток вболівальники прийняли за чоловіків

Дві китайські легкоатлетки Ляо Меньсюе і Тун Цзенхуань - переможниця та срібна медалістка в забігу на 400 метрів серед жінок на чемпіонаті Китаю - потрапили в центр уваги китайських соцмереж і ЗМІ через свою зовнішність і результати у змаганнях. Про це повідомляє South China Morning Post. Їх підозрюють у тому, що вони - чоловіки.

Події почали розвиватися через появу спортсменок на національному чемпіонаті з легкої атлетики на дистанції 400 метрів серед жінок у цьогорічному фіналі в Дацині, провінція Хейлунцзян. Ляо Менсюе і Тонг Ценхуан посіли перше та друге місця за 53,25 секунди і 53,35 відповідно, майже на дві секунди випередивши бігунка на третьому місці.

Ляо Мэньсюэ. Скріншот:CCTV.com

Тун Цзенхуань.Скріншот:CCTV.com

За місяць до того Меньсюе і Цзенхуань брали участь в естафеті 4 × 400 метрів і також лідирували з великим відривом. Вже тоді вболівальники і фанати висловлювали припущення про їх статевої приналежності, і Асоціація легкої атлетики Китаю офіційно заявила, що Меньсюе і Цзехуань - дівчата.

Однак вболівальники не припиняють піддавати сумніву їхню стать.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на Львівському медіафорумі відомий спортивний журналіст Артем Франков спровокував скандал, заявивши, що жінки не можуть працювати в спортивній журналістиці, оскільки "у неї кожен місяць проблеми".