Невідомі під час "першого дзвоника" закидали невідомими предметами школу з польською мовою викладання у Львові

Невідомі 2 вересня під час лінійки з приводу "першого дзвоника" закидали невідомими предметами школи N24 імені Марії Конопницької з польською мовою викладання у Львові. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував інцидент, який стався в школі.

За його словами, поки невідомо, яку саме річ кинули під час урочистих заходів у школі.

Є інформація, що це могли бути каміння або гумова дитяча іграшка.

Зараз правоохоронні органи проводять перевірку.

"Мені дзвонив в. о. керівника поліції і сказав, що це кинули якусь гумову дитячу річ. Хтось каже, що кинули каміння. Зараз ми це перевіряємо. Ніхто не постраждав, але шуму багато. Треба дослідити, що саме це було", - повідомив Садовий.

Він додав, що звернувся з приводу інциденту в Службу безпеки України і поліцію.

"Я телефонував керівнику СБУ, керівника поліції, дав усім жорсткий імпульс, щоб знайшли людину, яка це зробила. Щоб ми зараз досліджували це питання. Ніхто не постраждав. Я думаю, що це можуть бути хуліганські дії або свідома провокація. Зараз з'ясовуємо", - додав він.

За даними Садового, невідомі речі невстановлені особи кидали з сусіднього будинку.

У той же час, за данным львівського видання Zaxid.net один з кинутих предметів потрапив у представника Генерального консульства Польщі.