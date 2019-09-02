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02 вересня 2019, понеділок, 14:59 34
Суспільство 2019-09-02T17:15:02+03:00
Українські Новини
Перший президент Криму впав у кому і знаходиться при смерті

Перший президент Криму впав у кому і знаходиться при смерті

Перший президент Криму Юрій Мєшков переніс інсульт і перебуває в стані штучної коми. Про це повідомляє видання "Крим. Реалії" з посиланням на проросійського громадського активіста Сергія Акімова.

За словами Акімова, Мєшков знаходиться на лікуванні в Туреччині.

"Його ввели у штучну кому. Сьогодні в 11:00 за московським часом його повинні почати з неї виводити. А як далі буде - подивимося", - сказав активіст.

Дочка Мєшкова Маріанна підтвердила інформацію про хворобу батька на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо дивом виживе, то залишиться інвалідом на все життя", - написала Мєшкова.

Юрій Мєшков був першим і єдиним президентом республіки Крим. У 1994 році на виборах президента Криму за Мєшкова, який представляв блок "Росія", проголосували 72,9% виборців. Глава республіки оголосив курс на інтеграцію з Росією, перевів півострів на московський час і пообіцяв кримчанам російське громадянство. Також на півострові при ньому провели референдум про повернення республіці широкої автономії. Тоді 83% жителів підтримали проект Мєшкова.

У березні 1995 року Верховна Рада України в односторонньому порядку скасувала дію кримської конституції і скасувала посаду президента. Мєшкова відсторонили від посади, після чого він переїхав до Москви.

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