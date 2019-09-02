Кличко відкрив найбільшу школу в Україні

Мер Києва Віталій Кличко привітав школярів столиці з початком нового навчального року та урочисто відкрив нову школу в Дніпровському районі Києва, на вулиці Хорольській, 19.

За словами мера, ця школа - найбільша та найсучасніша в Україні. Три спортзали, басейн, актовий та танцювальний зали, бібліотека, медичний блок, їдальня, музей, тир, ігрові та спальні кімнати для молодших класів. В навчальних класах – інтерактивні екрани, системи для вивчення іноземних мов, комп’ютери. Школа має стадіон, спортивний та ігровий майданчики, майданчик для вивчення правил дорожнього руху.

"Ще кілька років тому, на цьому місці стояло занедбане приміщення, що школою складно було назвати. Зведене понад 100 років тому, воно перебувало в дуже "втомленому стані". Тому ми демонтували стару будівлю і звели нове, сучасне 4-поверхове приміщення, - наголосив Кличко. - Як і всі нові навчальні заклади Києва, ця школа - безпечна - з відеоспостереженням, охоронною сигналізацією. А також -енергоефективна. Зі своїм тепловим пунктом. Кожен клас обладнали датчиком температури для автоматичного регулювання подачі тепла. Тому мерзнути ви не будете. Головне – добре вчіться!", - звернувся до учнів мер столиці.

Кличко передав символічний ключ від школи директору навчального закладу та завів першокласників на їх перший урок.

"33 тисячі першокласників цього року йдуть до київських шкіл. Зокрема, і в школі номер 42, яку ми разом відкриваємо сьогодні, сядуть за парти 183 першокласники - 6 класів! Це урочисте та хвилююче свято. Особливо для першачків, які сьогодні зроблять перший крок в країну знань", - зазначив Кличко.

Він наголосив, що за 5 років у Києві побудували або повністю реконструювали 8 шкіл та 26 дитячих садків. Це - нові, сучасні заклади європейського рівня.