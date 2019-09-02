49 тис. туш свиней утилізовані через спалах АЧС у Львівській області

49 164 туш свиней утилізовані за станом на 2 вересня через спалахи африканської чуми (АЧС) на підприємстві "Галичина-Захід" (Кавське, Стрийський район, Львівська область), на якому налічується 0,1 млн голів свиней.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, передають Українські Новини.

Все облаштовано 7 котлованів для утилізації свиней.

Закладено і утилізовано 49 164 туш.

Скотомогильник облаштований на площі 2 040 кв. м.

У роботах з утилізації задіяні 222 осіб і 29 одиниця техніки.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська обласна державна адміністрація заявляє про відмінку 320 свиней від африканської чуми (АЧС) 16 серпня на підприємстві "Галичина-Захід" (Кавське, Стрийський район, Львівська область), на якому налічується 0,1 млн голів свиней.