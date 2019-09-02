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02 вересня 2019, понеділок, 11:37 297
Суспільство 2019-09-02T21:15:11+03:00
Українські Новини
Для відновлення інфраструктури необхідно вирішити питання менеджменту, і лише згодом фінансів, - Голик

Для відновлення інфраструктури необхідно вирішити питання менеджменту, і лише згодом фінансів, - Голик

Юрій Голик. Фото: Facebook/Юрій Голик
Юрій Голик. Фото: Facebook/Юрій Голик

Керівник програми "Регіональний розвиток" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" і радник колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик в своєму Facebook завив, що стан мостів в Україні критичний, і для виправлення цієї ситуації потрібен, в першу чергу, професійний менеджмент.

"Харків. Туреччина. Пакистан. Це за 7 днів про втомлені мости. Тільки те, що потрапило в стрічки новин. У нас в країні ситуація критична. Більше 9 600 мостів за технічними параметрами не відповідають вимогам сучасних норм і фактичному навантаженню. 1 923 мости вимагають термінового ремонту. 86 мостів знаходяться в аварійному непрацездатному стані. Просто спробуйте згадати хоча б 100 мостів або 10, побудованих у нас в країні за останні 10 років. Я можу згадати два - це ті мости, які ми в 2017-м відремонтували і побудували з нуля в Дніпропетровській області", - заявив Голик.

Нагадаємо, 25 серпня стався частковий обвал шляхопроводу над залізничними коліями в напрямку селища Пісочин в Харківській області. 27 серпня в турецькому місті Терме обвалився пішохідний міст. 31 серпня Пакистані в результаті обвалення мосту загинули 26 осіб.


Міст, побудований Командою Валентина Резніченка на окружній дорозі навколо міста Дніпро за 42 дніМіст, побудований Командою Валентина Резніченка на окружній дорозі навколо міста Дніпро за 42 дні

На думку Голика, інфраструктура втомилася, тому кількість кілометрів, які вводяться в експлуатацію після ремонту доріг і мостів, повинно перевищувати кількість виведених з неї в силу їх руйнування. Тільки тоді можна буде говорити про відновлення інфраструктури та її появі в принципі.

"Що потрібно, аби ситуацію виправити? Менеджмент. І гроші. Саме в такій послідовності. Гроші без професійного менеджменту - це в кращому випадку просто їх невикористання, яке відбувається зараз. А в гіршому - чийсь особистий добробут, але ніяк не нові кілометри ідеальних доріг і мостів", - вважає Голик.

За його словами, в Україні вже почалися позитивні зміни, зокрема, мова йде про трасу Запоріжжя - Маріуполь, яка ремонтувалася три роки і повинна була ремонтуватися ще стільки ж, але буде закінчена вже в жовтні, тобто за три місяці.

"Але з одиничного прикладу це має перетворитися в норму для всієї країни", - упевнений Голик.

 
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