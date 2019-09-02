Наша тверда позиція – зниження втручання держави в енергоринки, - міністр енергетики Оржель

На енергетичних ринках не має бути держави, така принципова позиція нового Кабінету міністрів. Про це на прес-конференції повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, коментуючи питання ціноутворення на енергоресурси.

"Наша тверда позиція - якомога менше втручання держави в енергоринки, лібералізація економіки", - підкреслив міністр Олексій Оржель.

За його словами, втручання держави в ринки шкодить їх функціонуванню і веде до зниження обсягу інвестицій, тому необхідно максимально зменшити роль держави в роботі енергетичних ринків.

"Ми займаємо чітку позицію: у ефективних ринках не має бути держави. Держава лише створює умови для роботи ефективних ринків. Чим вищий рівень втручання держави в ринки, тим більше виникає диспропорцій. Йдеться і про зниження інвестицій, і про якісь політичні моменти", - зазначив міністр Олексій Оржель.

Як раніше повідомлялося, парламент підтримав призначення міністром енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля.

Нагадаємо, в п'ятницю прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд не має втручатися адміністративними рішеннями в ціноутворення на енергоносії. "Я вважаю, що тут є дві складові: перша складова – уряд взагалі не має втручатися адміністративними рішеннями в ціноутворення, навіть на енергоносії. Це неправильно. Коли політик починає втручатися в ціну, це призводить до неефективності, корупції і популізму. Цього не має бути", – сказав він.