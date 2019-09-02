У ліцеї Богуна вперше навчатимуться дівчата

Дівчата також будуть навчатися у ліцеї Богуна. Фото: kvl.mil.gov.ua

Дівчата також будуть навчатися у ліцеї Богуна. Фото: kvl.mil.gov.ua

З 1 вересня у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна вперше за всю його історію будуть навчатися дівчата. Про це йдеться на сайті навчального закладу.

Герой України генерал-майор Ігор Гордійчук, начальник ліцею, зазначив, що з 300 нових учнів 20 - це дівчата.

Дівчата у ліцеї Богуна. Фото: kvl.mil.gov.ua

За словами Гордійчука, у фізичній підготовці і за рівнем знань учениці не поступаються чоловікам.

"Вперше в його (ліцею. - Ред.) історії тут будуть навчатися дівчата, які під час вступних іспитів завоювали можливість носити високе звання лицеисток Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Для наших юнаків це своєрідний виклик, адже дівчата не поступаються їм ні в рівні знань, ні у фізичній підготовці, ні в прагненні стати офіцерами Збройних сил України", - заявив він.

Нагадаємо, 14 жовтня сотні учнів Київського військового ліцею ім. Івана Богуна урочисто прийняли присягу перед колишнім Президентом України Петром Порошенком.

Також раніше повідомлялося, що в Києві з двору військового ліцею імені Богуна перенесуть пам'ятник Суворову.