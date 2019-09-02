Аваков залишився главою МВС через свою професійність, внутрішню і зовнішню підтримки та налаштованість на реформи, - думка

Аваков залишився главою МВС через свою професійність, внутрішню і зовнішню підтримки та налаштованість на рефо

Арсен Аваков зберіг за собою пост глави Міністерства внутрішніх справ при новій владі, оскільки ефективний, має підтримку патріотичних сил і західних партнерів і налаштований продовжити реформу правоохоронної системи. Мова про це йде в аналітичній статті видання "lenta.ua".

"Як відзначають експерти, є три причини, чому Аваков потрібен Зеленському. По-перше, нинішній міністр внутрішніх справ протягом двох виборчих кампаній - президентської і парламентської - показав ефективну роботу поліції, яка, незважаючи на загострення політичних пристрастей, не допустила провокацій і забезпечила спокійне волевиявлення виборців. Власне, багато в чому завдяки цьому Зеленський впевнено переміг", - зазначає автор.

У статті також наводиться думка політтехнілога Тараса Загороднього, який вважає, що глава МВС виступив гарантом законності виборчого процесу: "Аваков безумовно відіграв важливу роль в тому, щоб Порошенко не залишився при владі. Він став таким собі стабілізатором законності. На цих виборах поліція вперше викривала, а не покривала спроби скупки голосів і інші порушення ".

"З огляду на високу ймовірність дострокових місцевих виборів уже в цьому році (зараз розглядається кілька сценаріїв - або по всій країні, або точково в ключових регіонах), тільки у Авакова є досвід з управління правоохоронцями в цей період", - наголошується в статті.

Політтехнолог також нагадує про дії Авакова щодо зміцнення обороноздатності країни і припинення спроб сепаратизму. "Також важливо, що Аваков має підтримку серед патріотичних сил - він заново створив Національну гвардію, посилав в АТО поліцейські загони, під його керівництвом була проведена операція по очищенню від загарбників будівлі Харківської облдержадміністрації", - зазначає Загородній.

На думку автора статті, нова влада також не бажає змінювати керівництво МВС через можливі спроби дестабілізації ситуації всередині країни.

"У "Слугу народу", схоже, вважають (у всякому разі - нардеп з фракції СН Єлизавета Богуцька, чиє листування "засвітили" журналісти), що найближчим часом в країні пройдуть масові акції протесту, а значить, міняти Авакова команді Зеленського явно не з руки. Новий міністр фізично не зможе налагодити роботу. І в команді Зеленського зараз просто немає досвідченого силовика, здатного з ходу підхопити це велике господарство. Адже, нагадаємо, крім Нацполіціі міністру на даний момент підпорядковується Держміграції, ДержНС і Нацгвардія", - підкреслює видання.

Крім того, Арсен Аваков має підтримку західних партнерів, зокрема, стратегічного партнера України - США. "Дуже показово, що коли в Україні з візитом перебував радник президента США Болтон, то він по Авакову ніяких коментарів не давав. Значить, він влаштовує Захід", - цитує видання слова політолога Павла Рудякова.

"Є і ще один момент - знаючи про можливе звільнення, Аваков буде працювати, щоб залишитися, показуючи максимальну ефективність. Це означає, що багато напрямків щодо реформування Нацполіціі, які останнім часом (в тому числі в результаті політичного хаосу, викликаного виборами і зміною влади) були загальмовані, зараз будуть активізовані. Що дасть можливість Зеленському згодом сказати, що його рішення залишити Авакова на посаді було зроблено не дарма ... ", - підкреслюється в статті.