Депутати пропонують спростити реєстрацію касових апаратів

7 депутатів пропонують Верховній Раді ввести програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО) та спростити процедуру їх реєстрації.

Про це йдеться в законопроекті №1053, зареєстрованому в парламенті 29 серпня, передають Українські Новини.

Документом пропонується внести ряд змін в Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", яким передбачається: впровадження програмних РРО, що надає суб'єкту господарювання право вибирати класичний РРО або програмний РРО в залежності від його потреб і фінансових можливостей; спрощення процедури реєстрації РРО - її проведення засобами електронного кабінету без подання реєстраційних документів, а лише шляхом отримання фіскального номера, який ідентифікує програмний РРО, в інформаційній системі контролюючого органу.

Також передбачається: здешевлення процесу застосування РРО; фіскалізація розрахункових операцій, проведених через програмні РРО, на фіскальному сервері контролюючого органу, що дозволить легалізувати розрахункові операції; впровадження технологій захисту даних про проведені розрахункові операції; контроль з боку суспільства за легалізацією розрахункових документів, що підтверджують проведення розрахункових операцій; підвищення відповідальності за порушення установленого порядку проведення розрахункових операцій при здійсненні торговельної діяльності та надання послуг шляхом впровадження джерел відшкодування покупцям (споживачам) частини штрафних санкцій, застосованих за їх зверненнями.

Як повідомляли "Українські Новини", у червні минулого року Кабінет Міністрів вирішив запустити пілотну спрощену систему використання реєстраторів розрахункових операцій.

У квітні поточного року Мінфін затвердив новий порядок ведення реєстру примірників реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій (ЦСО).