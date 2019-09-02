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02 вересня 2019, понеділок, 09:00 20 Прес-реліз
Спорт 2019-09-02T11:45:02+03:00
Українські Новини
Україна має відмінні перспективи в розвитку дитячого футболу, - Костюченко

Україна має відмінні перспективи в розвитку дитячого футболу, - Костюченко

Фото: Павло Кубанов/прес-служба УАФ
Фото: Павло Кубанов/прес-служба УАФ

"Закладена в останні роки база з розвитку дитячо-юнацького футболу в нашій країні, яка постійно збільшується розширенням якісної інфраструктуру  багатопрофільних спортивних майданчиків, міні-страдіонов зі штучним покриттям і повноцінних арен, що зводяться за підтримки Української асоціації футболу, безумовно, стане базисом розвитку найпопулярнішою на планеті гри в Україні". Такий висновок зробив за підсумками проведення в Києві турніру "Фестиваль чемпіонів" УАФ DYNAMO FAMILY BAL CUP-2019 серед команд хлопчаків 2010 року народження, присвячений пам'яті захисника київського "Динамо" і збірної СРСР, тренера збірної України Андрія Баля, перший віце-президент Національної футбольної асоціації Вадим Костюченко.

Як зазначив футбольний функціонер, головною ідеєю подібних традиційних дитячих змагань, є знаменитий олімпійський принцип, коли головує не стільки завдання перемогти, як мета взяти участь в подібному розвиваючому хлопців заході.

"У першооснові будівництва дитячого футболу в провідних спортивних державах як раз і закладений цей принцип. Спочатку потрібно прищепити дитині бажання займатися грою в м'яч, а вже потім - говорити про результати", - зауважив Костюченко.

Ось і на цей раз, жодна дитина після ігор на не залишилася не відмічена цінним сувеніром. Після захоплюючих поєдинків всі гравці 16-ти команд - дитячої академії Української асоціації футболу, ДЮСШ "Переможець", ФК "Минай", ФА "Бенфіка", КДЮСШ "Чемпіон", ДЮСШ-10, ДЮФК "Ніка", ДЮСШ-14, "Динамо Фемiлі", ФК "Троєщина", ДЮСШ "Атлет", ДЮСШ "Дарниця", ФК "Восход", СК "Київ", СДЮШОР "Зміна-Оболонь", ФК "Фаворит", отримали призи, спеціальні медалі і футбольні м'ячі.

Вручаючи дітям пам'ятні нагороди, перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко запросив їх на відкрите тренування збірної України, яке відбудеться в Києві 2 вересня в рамках підготовки до матчу відбору Євро-2020 проти збірної Литви і товариської гри зі збірною Нігерії.

"Цей дитячий турнір буде традиційним, - зазначив Вадим Костюченко. - Нинішнього року в ньому брали участь команди не тільки з Київщини, а й із Закарпаття. Є у нас і перша команда-"легіонер" - ФК "Бенфіка", де працюють іноземні фахівці, які, до речі, відзначили високий рівень фестивалю.

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