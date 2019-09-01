підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
01 вересня 2019, неділя, 20:47 10
Європа 2019-09-01T23:15:01+03:00
Українські Новини
У Балтійському морі Євросоюз обмежить вилов риби

У Балтійському морі Євросоюз обмежить вилов риби

Євросоюз планує скоротити вилов більшості видів промислової риби в Балтійському морі з-за поганого стану з рибними запасами. Про це повідомляє Delfi.

В останні роки владі Євросоюзу вдалося дещо поліпшити стан рибних запасів Балтики і підвищити норми промислу. Проте вчені забили тривогу: становище із запасами виявилося менш стійким, ніж передбачалося раніше.

30 серпня Європейська комісія представила пакет заходів на 2020 рік. З їх допомогою в ЄС хочуть забезпечити сталий, "розумне і зважене" рибальство у Балтійському морі.

згідно з документом, планується збільшити вилов оселедця в Ризькій затоці, зберегти на колишньому рівні вилов лосося у Фінській затоці і скоротити вилов інших видів риби: оселедця в Центральній, Західній Балтиці і Ботнічній затоці, камбали, кільки, тріски в Східній і Західної Балтиці.

Член Єврокомісії з навколишнього середовища, морських справ і рибальства Кармену Велла заявив, що ситуація з рибними запасами на Балтиці критична.

Рада ЄС розгляне пропозиції Єврокомісії. Рішення по ньому можуть взяти 14-15 жовтня.

Тим часом, Асоціація рибалок України констатує, що вилов водних біоресурсів з 1989 року вітчизняними рибалками скоротився в 18 разів: з 1,1 млн тонн до 61,5 тис. тонн в 2018 році.

За роки незалежності в Україні в 13 разів скоротився вилов риби і істотно зросла ціна.

Більше новин про: Квоти на вилов риби

Архів
Новини
Ураган "Доріан" може стати найпотужнішим в історії США: він посилився до максимальної категорії 22:31
Мироїди і кровопивці: Коломойський розповів про МВФ, Євросоюз і США і порадив оголосити дефолт 21:39
Відносини між Україною і США ніколи не були міцніші, - віце-президент США Пенс 21:13
У Балтійському морі Євросоюз обмежить вилов риби 20:47
Дуда заявив, що Польща вимагатиме від Німеччини грошей за Другу світову війну 20:11
більше новин
Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора 09:26
Ураган "Доріан" може стати найпотужнішим в історії США: він посилився до максимальної категорії 22:31
МЗС України перешкоджав розмови Зеленського з Путіним 22:30
Затримання шахраїв в Києві. Фото: Андрій Богдан/Фейсбук
Богдан заявив, що "довірені особи" Зеленського вимагали $570 тис. за посаду в "Укроборонпромі" 09:03
У ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком 15:54
більше новин
Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора 09:26
Офіс Президента відмовився від ідеї переїзду 21:42
Затримання шахраїв в Києві. Фото: Андрій Богдан/Фейсбук
Богдан заявив, що "довірені особи" Зеленського вимагали $570 тис. за посаду в "Укроборонпромі" 09:03
Зеленський звільнив 16 голів райадміністрацій у Дніпропетровській області 11:18
Поєдинок Ломаченко - Кемпбелл. Скріншот відео
Українець Ломаченко переміг британця Кемпбелла одноголосним рішенням 08:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok