У Балтійському морі Євросоюз обмежить вилов риби

Євросоюз планує скоротити вилов більшості видів промислової риби в Балтійському морі з-за поганого стану з рибними запасами. Про це повідомляє Delfi.

В останні роки владі Євросоюзу вдалося дещо поліпшити стан рибних запасів Балтики і підвищити норми промислу. Проте вчені забили тривогу: становище із запасами виявилося менш стійким, ніж передбачалося раніше.

30 серпня Європейська комісія представила пакет заходів на 2020 рік. З їх допомогою в ЄС хочуть забезпечити сталий, "розумне і зважене" рибальство у Балтійському морі.

згідно з документом, планується збільшити вилов оселедця в Ризькій затоці, зберегти на колишньому рівні вилов лосося у Фінській затоці і скоротити вилов інших видів риби: оселедця в Центральній, Західній Балтиці і Ботнічній затоці, камбали, кільки, тріски в Східній і Західної Балтиці.

Член Єврокомісії з навколишнього середовища, морських справ і рибальства Кармену Велла заявив, що ситуація з рибними запасами на Балтиці критична.

Рада ЄС розгляне пропозиції Єврокомісії. Рішення по ньому можуть взяти 14-15 жовтня.

Тим часом, Асоціація рибалок України констатує, що вилов водних біоресурсів з 1989 року вітчизняними рибалками скоротився в 18 разів: з 1,1 млн тонн до 61,5 тис. тонн в 2018 році.

За роки незалежності в Україні в 13 разів скоротився вилов риби і істотно зросла ціна.