підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • Заяви Коломойського про можливості зниження тарифів для населення – повна некомпетентність, - екс-глава НКРЕКУ
01 вересня 2019, неділя, 15:16 16
Економіка 2019-09-01T16:15:02+03:00
Українські Новини
Заяви Коломойського про можливості зниження тарифів для населення – повна некомпетентність, - екс-глава НКРЕКУ

Заяви Коломойського про можливості зниження тарифів для населення – повна некомпетентність, - екс-глава НКРЕКУ

Дмитро Вовк. Фото: Delo.ua
Дмитро Вовк. Фото: Delo.ua

Заяви Коломойського про можливості зниження тарифів на електроенергію для населення до 70-80 копійок – повна некомпетентність. Про це написав екс-глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.


На думку екс-глави НКРЕКУ, Ігор Коломойський не володіє ні цифрами, ні основами моделі ринку електроенергетики, та його розрахунки за тарифами на електроенергію для населення – профанація.

"Немає розуміння ціноутворення" – яскраво видно на його ідеї знизити тариф для населення: "Тариф цілком реально знизити з 1 гривні 05 копійок до 70-80 копійок".

Скористаємося його ж цифрами (хоча я з ним не згоден) і порахуємо кінцевий тариф для населення:

- генерація: 59 копійок тариф Енергоатому (найдешевша генерація з "рівним" графіком, для наочності її залишимо)

- магістральні мережі: 11,6 копійок тариф "Укренерго" (останній затверджений рівень, явно буде зростання, оператор системи передачі)

- розподільні мережі: 64,2 копійок тариф 2 класу (діючий тариф Полтаваобленерго безпосередньо афілійовного з Коломойським)

- поставка: 8,5 копійок (діючий тариф Полтаваобленерго безпосередньо афілійованого з Коломойським)

РАЗОМ: 143,3 копійки без ПДВ, або 172 копійки з ПДВ. Промах в 2 рази", - написав Вовк.

Він також зазначив, що в Україні тариф на електроенергію для населення на даний момент найнижчі серед країн Європи.

"З урахуванням таких інноваційних пропозицій черга повинна стояти до такого енергетика з усіх країн ЄС з середнім тарифом для населення 6 грн/квтг, або хоча б Франції (де частка АЕС велика) з середнім тарифом для населення 5 грн/квт / рік", - написав Вовк.

Нагадаємо, раніше екс-глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк спростував ряд тверджень Ігоря Коломойського щодо роботи ринку електроенергії, назвавши їх брехнею та маніпуляцією.

Дмитро Вовк на даний момент переслідується національним антикорупційним бюро у зв'язку з розслідуванням формули Роттердам+, яку антитіл критикує олігарх Ігор Коломойський.
Архів
Новини
З початку доби бойовики 3 рази порушили перемир'я в зоні ООС: стріляли з гранатометів і кулеметів 16:14
У ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком 15:54
Гончарук катався на самокаті. Скріншот: відео/Олексій Гончарук
Новий прем'єр-міністр привітав школярів з 1 вересня і покатався на самокаті в будівлі Кабміну 15:34
Заяви Коломойського про можливості зниження тарифів для населення – повна некомпетентність, - екс-глава НКРЕКУ 15:16
Зеленський Литву закликав приєднатися до відновлення інфраструктури Донбасу 14:36
більше новин
Гонтареву збив автомобіль в Лондоні 16:23
Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора 09:26
Крючков знає стільки, що його повісили б в СІЗО, - Коломойський 18:58
МЗС України перешкоджав розмови Зеленського з Путіним 22:30
Затримання шахраїв в Києві. Фото: Андрій Богдан/Фейсбук
Богдан заявив, що "довірені особи" Зеленського вимагали $570 тис. за посаду в "Укроборонпромі" 09:03
більше новин
Китай звинувачує США у втручанні у внутрішні справи України 18:51
Гонтареву збив автомобіль в Лондоні 16:23
В Україні заборонили влаштовувати хостели у житлових будинках 22:11
Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора 09:26
Офіс Президента відмовився від ідеї переїзду 21:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok