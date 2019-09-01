Заяви Коломойського про можливості зниження тарифів для населення – повна некомпетентність, - екс-глава НКРЕКУ

Заяви Коломойського про можливості зниження тарифів на електроенергію для населення до 70-80 копійок – повна некомпетентність. Про це написав екс-глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.



На думку екс-глави НКРЕКУ, Ігор Коломойський не володіє ні цифрами, ні основами моделі ринку електроенергетики, та його розрахунки за тарифами на електроенергію для населення – профанація.



"Немає розуміння ціноутворення" – яскраво видно на його ідеї знизити тариф для населення: "Тариф цілком реально знизити з 1 гривні 05 копійок до 70-80 копійок".



Скористаємося його ж цифрами (хоча я з ним не згоден) і порахуємо кінцевий тариф для населення:



- генерація: 59 копійок тариф Енергоатому (найдешевша генерація з "рівним" графіком, для наочності її залишимо)



- магістральні мережі: 11,6 копійок тариф "Укренерго" (останній затверджений рівень, явно буде зростання, оператор системи передачі)



- розподільні мережі: 64,2 копійок тариф 2 класу (діючий тариф Полтаваобленерго безпосередньо афілійовного з Коломойським)



- поставка: 8,5 копійок (діючий тариф Полтаваобленерго безпосередньо афілійованого з Коломойським)



РАЗОМ: 143,3 копійки без ПДВ, або 172 копійки з ПДВ. Промах в 2 рази", - написав Вовк.



Він також зазначив, що в Україні тариф на електроенергію для населення на даний момент найнижчі серед країн Європи.



"З урахуванням таких інноваційних пропозицій черга повинна стояти до такого енергетика з усіх країн ЄС з середнім тарифом для населення 6 грн/квтг, або хоча б Франції (де частка АЕС велика) з середнім тарифом для населення 5 грн/квт / рік", - написав Вовк.



Нагадаємо, раніше екс-глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк спростував ряд тверджень Ігоря Коломойського щодо роботи ринку електроенергії, назвавши їх брехнею та маніпуляцією.



Дмитро Вовк на даний момент переслідується національним антикорупційним бюро у зв'язку з розслідуванням формули Роттердам+, яку антитіл критикує олігарх Ігор Коломойський.