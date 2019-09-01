На реп-концерті в Німеччині впав екран: постраждали близько 30 осіб

В Ессен на заході Німеччини в сильну грозу на концерті під відкритим небом звалився світлодіодний екран, розташований поблизу сцени.\r\nЦе сталося увечері в суботу, 31 серпня, під час виступу реп-виконавців Мартена Ласини (Marten Laciny), що працює під псевдонімом Marteria, і Беньяміна Гриффі (Benjamin Griffey), відомого як Casper, пише DW.\r\nДо моменту виходу музикантів на сцену на концерті перебувало 18 тисяч слухачів.\r\nВнасліок 28 осіб постраждали, двоє з них зазнали важких поранення. Постраждалих доправили до лікарні Ессена. Ще 150 відвідувачам лікарі надали допомогу на місці.\r\nНезважаючи на грозу, музиканти продовжили виступ, однак через деякий час були змушені припинити. Відвідувачі змогли залишити концерт, скориставшись громадським транспортом.\r\nМісце події оточене. Кримінальна поліція приступила до розслідування причин інциденту.\r\nНагадаємо, раніше на концерті в Італії загинули шість осіб, більше сотні поранено.\r\nКрім того, в Німеччині двоє літніх чоловіків втекли на рок-концерт з будинку престарілих