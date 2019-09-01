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01 вересня 2019, неділя, 10:16 13
Європа 2019-09-01T11:45:01+03:00
Українські Новини
На реп-концерті в Німеччині впав екран: постраждали близько 30 осіб

На реп-концерті в Німеччині впав екран: постраждали близько 30 осіб

В Ессен на заході Німеччини в сильну грозу на концерті під відкритим небом звалився світлодіодний екран, розташований поблизу сцени.

Це сталося увечері в суботу, 31 серпня, під час виступу реп-виконавців Мартена Ласини (Marten Laciny), що працює під псевдонімом Marteria, і Беньяміна Гриффі (Benjamin Griffey), відомого як Casper, пише DW.

До моменту виходу музикантів на сцену на концерті перебувало 18 тисяч слухачів.

Внасліок 28 осіб постраждали, двоє з них зазнали важких поранення. Постраждалих доправили до лікарні Ессена. Ще 150 відвідувачам лікарі надали допомогу на місці.

Незважаючи на грозу, музиканти продовжили виступ, однак через деякий час були змушені припинити. Відвідувачі змогли залишити концерт, скориставшись громадським транспортом.

Місце події оточене. Кримінальна поліція приступила до розслідування причин інциденту.

Нагадаємо, раніше на концерті в Італії загинули шість осіб, більше сотні поранено.

Крім того, в Німеччині двоє літніх чоловіків втекли на рок-концерт з будинку престарілих

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