Автобус зіткнувся з вантажівкою в Дніпропетровській області, 13 травмовані

13 осіб травмовано в суботу через дорожньо-транспортного-пригоди (ДТП) за участю пасажирського автобуса в Дніпропетровській області.\r\nПро це повідомляє прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, передають Українські Новини.\r\nПовідомляється, що аварія сталася на Єлизаветівському шосе біля села Єлизаветівка.\r\nСталося зіткнення вантажного автомобіля DAF і пасажирського мікроавтобуса Mercedes, який здійснював рейс "Дніпро - Кам'янське".\r\nВ результаті ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали водій автобуса і 12 пасажирів.\r\nВсі постраждалі були госпіталізовані в лікарню.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше сталося смертельне ДТП у Дніпропетровської області: 11 людей залишили на лікуванні у лікарні.\r\n8 серпня 2 людини загинули і 16 отримали травми через ДТП за участю автобуса в Дніпропетровській області.