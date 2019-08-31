У центрі Києва в ТЦ "накрили" підпільне казино, роботі якого "сприяли" правоохоронці

Правоохоронці викрили діяльність підпільного казино торговому центрі "Олімпійський", що знаходиться в самому центрі Києва. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що в торговому центрі "Олімпійський" ділки організувати нелегальний гральний заклад з різним рівнем "доступу". Для пересічних гравців працювали 113 ігрових автоматів, елітні "клієнти" могли потрапити в замаскований віп-зал, дотримуючи всі умови конспірації. Правоохоронці більше години заходили в приміщення, де розташовувалося 17 ігрових столів і шість рулеток", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що під час проведення санкціонованих слідчих дій вилучені носії інформації, "чорна бухгалтерія", які підтверджують здійснення протиправної діяльності. Також опитано більше десяти осіб, які підтвердили участь у функціонуванні підпільного закладу.

Також у СБУ зазначили, що незаконне казино працювало за сприяння працівників правоохоронних органів.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює генеральна інспекція Генпрокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці ліквідували підпільне казино в Оболонському районі Києва.

Раніше в Косово вбили двох співробітників казино: країна заборонила всі азартні ігри на 10 років.