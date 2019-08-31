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31 серпня 2019, субота, 10:53 5
Америка 2019-08-31T10:58:15+03:00
Українські Новини
З завтрашнього дня США вводять додаткові мита на товари з Китаю

З завтрашнього дня США вводять додаткові мита на товари з Китаю

США. Фото: pxhere.com
США. Фото: pxhere.com

В ніч на 1 вересня Сполучені Штати Америки введуть 15-процентні мита на товари з Китаю. Про це пише DW з посиланням на прикордонно-митну службу США.

Так, повідомляється, що раніше влада дозволяла протягом короткого періоду ввозити в країну за колишніми тарифами продукцію, яка вже перебувала в дорозі на момент вступу в силу нових митних зборів. Однак на цей раз подібної практики не буде.

Наголошується, що КНР і США протягом декількох місяців вели переговори про врегулювання торговельних суперечок. У травні Вашингтон ввів додаткові мита на китайську продукцію, підвищивши мито з 10 до 25 відсотків на китайські товари загальною сумою у 200 млрд доларів. На деякі товари 25-процентні мита були встановлені ще раніше. На початку червня влада Китаю прийняла заходи у відповідь на більш ніж 5 тисяч товарних позицій США.

Як повідомляли Українські Новини, Китай звинувачує США у втручанні у внутрішні справи України.

Раніше Трамп заявив, що мита на китайські товари піднімуть на 25%.

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