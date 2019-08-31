підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • 35-річний прикордонник підірвався на смерть на кордоні з РФ в Харківській області
31 серпня 2019, субота, 09:34 16
Події 2019-08-31T10:15:01+03:00
Українські Новини
35-річний прикордонник підірвався на смерть на кордоні з РФ в Харківській області

35-річний прикордонник підірвався на смерть на кордоні з РФ в Харківській області

Вчора, 30 серпня, біля кордону в Харківській області під час несення служби через розрив невідомого вибухового предмету загинув 35-річний інспектор прикордонної служби. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Так, повідомляється, що недалеко від державного кордону з Росією ніс службу прикордонний наряд Харківського загону.

Наголошується, що військовослужбовці прикривали підступи до держрубежу у Вовчанському районі на певній віддаленості від підрозділу.

"Близько 19 годин 30 серпня в момент відпочинку і розігрівання їжі стався розрив невстановленого поки вибухового предмету. Внаслідок цього військовослужбовець за контрактом отримав поранення в шию", - йдеться в повідомленні.

Його колега відразу ж надав першу медичну допомогу і викликав "швидку", але поранений загинув в катері швидкої допомоги по дорозі в лікарню.

На місці вибуху зараз працюють слідчі, про інцидент проінформовані співробітники Нацполіції, ДБР, військової прокуратури та СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області прикордонник загинув від вогнепального поранення.

Також на прикордонників на КП "Краковець" напав власник атракціонів.

Більше новин про: Держприкордонслужба смерть військового Прикордонники

Архів
Новини
З завтрашнього дня США вводять додаткові мита на товари з Китаю 10:53
З понеділка аеропорт "Київ" закриють на ремонт 10:01
35-річний прикордонник підірвався на смерть на кордоні з РФ в Харківській області 09:34
Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора 09:26
Затримання шахраїв в Києві. Фото: Андрій Богдан/Фейсбук
Богдан заявив, що "довірені особи" Зеленського вимагали $570 тис. за посаду в "Укроборонпромі" 09:03
більше новин
Гонтареву збив автомобіль в Лондоні 16:23
Андрій Богдан у Верховній Раді в день урочистого засідання. Фото: УП
Фотожаби, склянки на "гальорці" і тигрові креветки в Раді: соцмережі обговорюють перший день парламенту 14:49
Обмін полоненими завершився: звільнені українці повертаються до Києва 06:27
Рада призначила міністром інфраструктури Криклія 02:04
Звільнені українці вже прилетіли в Київ, - рідні 08:00
більше новин
Китай звинувачує США у втручанні у внутрішні справи України 18:51
Гонтареву збив автомобіль в Лондоні 16:23
Звільнені українці вже прилетіли в Київ, - рідні 08:00
Рада має намір скасувати депутатську недоторканність 00:45
Акція подяки Уляні Супрун
Сотні людей прийшли до Супрун подякувати за роботу і подарували биту 18:19
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok