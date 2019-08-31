35-річний прикордонник підірвався на смерть на кордоні з РФ в Харківській області

Вчора, 30 серпня, біля кордону в Харківській області під час несення служби через розрив невідомого вибухового предмету загинув 35-річний інспектор прикордонної служби. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Так, повідомляється, що недалеко від державного кордону з Росією ніс службу прикордонний наряд Харківського загону.

Наголошується, що військовослужбовці прикривали підступи до держрубежу у Вовчанському районі на певній віддаленості від підрозділу.

"Близько 19 годин 30 серпня в момент відпочинку і розігрівання їжі стався розрив невстановленого поки вибухового предмету. Внаслідок цього військовослужбовець за контрактом отримав поранення в шию", - йдеться в повідомленні.

Його колега відразу ж надав першу медичну допомогу і викликав "швидку", але поранений загинув в катері швидкої допомоги по дорозі в лікарню.

На місці вибуху зараз працюють слідчі, про інцидент проінформовані співробітники Нацполіції, ДБР, військової прокуратури та СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області прикордонник загинув від вогнепального поранення.

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