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30 серпня 2019, пʼятниця, 23:54 5
Політика 2019-08-30T23:56:51+03:00
Українські Новини
Коломойський розповів, як поговорив з Порошенком на особистій зустрічі "за життя"

Коломойський розповів, як поговорив з Порошенком на особистій зустрічі "за життя"

Коломойський і Порошенко зустрічалися в Києві недавно, після завершення виборчої кампанії. Про це Ігор Коломойський розповів в інтерв'ю Цензор.Нет. Спілкування з Порошенком він назвав "звичайною приватної зустріччю".

За словами Коломойського, зустріч пройшла в Києві, "в приватному домоволодінні".

"Ми з ним ні про що не домовлялися, нічого не це саме. Ми просто поговорили. Про життя. Шанобливо. Як він себе почуває в ролі не президента, наприклад, які у нього відчуття. Нормально. Звикає", - розповів Коломойський.

Коломойський вважає, що в минулих претензії до нього з боку Порошенка не було нічого особистого.

"Так він же мене не ганяв. В цьому і питання. Не було ж гонінь. Не було проти мене висунуто жодних звинувачень, не було підозр. Так, були фактові кримінальні справи. Нічого особистого", - сказав він.

На питання про те, чи справді Порошенко зняв з банківського рахунку $34 млн, щоб переконати Коломойського не говорити про нього погано, Коломойський відповів так: "Знаєте, таке питання треба задавати, якщо б він зняв принаймні 340 мільйонів! 34 – це не наш з ним рівень! Такою сумою він не відбудеться, а треба ділитися. Добрі слова – це безкоштовно, це комплімент".

Нагадаємо, що Коломойський передбачив, що депутати "Слуги народу" точно будуть "бл*дувати".

Так раніше Коломойський розповів, чому не приїхав привітати Зеленського з інавгурацією.

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