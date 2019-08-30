В Україні заборонили влаштовувати хостели у житлових будинках

Новими державними будівельними нормами (ДБН) щодо житлових будинків заборонено розміщувати в житлових будинках готелі та хостели. Це правило вступить в силу з 1 грудня нинішнього року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в п'ятницю, 30 серпня.\r\nТакож нормами ДБН заборонено розміщувати в житлових будинках:\r\n\r\nМагазини з сумарною площею понад 1000 кв. м;\r\nСпеціалізовані установи та підприємства, експлуатація яких може призвести до забруднення території та повітря;\r\nСпеціалізованих магазинів будівельних, мастильних та інших товарів (наприклад, фарб, лаків, вогненебезпечних речовин та матеріалів);\r\nМайстерні з ремонту взуття та побутових машин і приладів площею понад 100 кв. м;\r\nЛазні, сауни, виробничі приміщення, похоронні бюро тощо.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві був найвищий попит на однокімнатні квартири на вторинному ринку нерухомості в липні.\r\nСтало відомо, що в першому півріччі нинішнього року в Україні подорожчали квартири.