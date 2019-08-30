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30 серпня 2019, пʼятниця, 22:11 4
Суспільство 2019-08-30T23:59:00+03:00
Українські Новини
В Україні заборонили влаштовувати хостели у житлових будинках

В Україні заборонили влаштовувати хостели у житлових будинках

Новими державними будівельними нормами (ДБН) щодо житлових будинків заборонено розміщувати в житлових будинках готелі та хостели. Це правило вступить в силу з 1 грудня нинішнього року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в п'ятницю, 30 серпня.

Також нормами ДБН заборонено розміщувати в житлових будинках:

  • Магазини з сумарною площею понад 1000 кв. м;
  • Спеціалізовані установи та підприємства, експлуатація яких може призвести до забруднення території та повітря;
  • Спеціалізованих магазинів будівельних, мастильних та інших товарів (наприклад, фарб, лаків, вогненебезпечних речовин та матеріалів);
  • Майстерні з ремонту взуття та побутових машин і приладів площею понад 100 кв. м;
  • Лазні, сауни, виробничі приміщення, похоронні бюро тощо.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві був найвищий попит на однокімнатні квартири на вторинному ринку нерухомості в липні.

Стало відомо, що в першому півріччі нинішнього року в Україні подорожчали квартири.

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