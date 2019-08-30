Пожежа на хімпідприємстві під Львовом: шкідливих речовин в повітрі не виявили

Пожежа без жертв сталася в п'ятницю, 30 серпня, на території хімічного підприємства "Ніка Друк" поблизу Львова.

Про це Українським Новинам повідомив представник Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області.

"30 серпня о 13:49 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в с. Чишки, по вулиці Лесі Українки, 53, Пустомитівського району. Пожежа виникла на відкритій території складських приміщень підприємства", - повідомив він.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи Львівської області за підвищеним номером (рангом) виклику.

На відкритій території складських приміщень зберігалися легкозаймисті матеріали.

Орієнтовна площа пожежі становила 800 кв. м.

Вогонь перекинувся на розташовану неподалік 2-поверхову будівлю.

Пожежу було локалізовано о 15:44, ліквідовано о 18:17.

За оперативною інформацією, вогнем знищено вантажівку і 3 легкових автомобілі.

До ліквідації пожежі було залучено 30 одиниць спецтехніки і 114 рятувальників.

Обставини виникнення пожежі та причину займання з'ясовують правоохоронці.

Фахівці групи спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту хіміко-радіометричної лабораторії Головного управління ДСНС у Львівській області здійснили 7 замірів повітря по периметру території складських приміщень, на якій виникла пожежа.

Гранично допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено.

Підприємство спеціалізується на виготовленні хімічної продукції, зокрема виробів із пластмаси, а також оптовій торгівлі хімпродуктами.

Пожежа на підприємстві "Ніка Друк". Фото: ДСНС

Як повідомляли Укрїнські Новини, в січні сталася пожежа на заводі соняшникової олії під Львовом.

Також у січні в Калуші ліквідували пожежу на хімічному заводі.