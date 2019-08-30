Пожежа на хімпідприємстві під Львовом: шкідливих речовин в повітрі не виявили

Пожежа без жертв сталася в п'ятницю, 30 серпня, на території хімічного підприємства "Ніка Друк" поблизу Львова.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області.\r\n"30 серпня о 13:49 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в с. Чишки, по вулиці Лесі Українки, 53, Пустомитівського району. Пожежа виникла на відкритій території складських приміщень підприємства", - повідомив він.\r\nНа місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи Львівської області за підвищеним номером (рангом) виклику.\r\nНа відкритій території складських приміщень зберігалися легкозаймисті матеріали.\r\nОрієнтовна площа пожежі становила 800 кв. м.\r\nВогонь перекинувся на розташовану неподалік 2-поверхову будівлю.\r\nПожежу було локалізовано о 15:44, ліквідовано о 18:17.\r\nЗа оперативною інформацією, вогнем знищено вантажівку і 3 легкових автомобілі.\r\nДо ліквідації пожежі було залучено 30 одиниць спецтехніки і 114 рятувальників.\r\nОбставини виникнення пожежі та причину займання з'ясовують правоохоронці.\r\nФахівці групи спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту хіміко-радіометричної лабораторії Головного управління ДСНС у Львівській області здійснили 7 замірів повітря по периметру території складських приміщень, на якій виникла пожежа.\r\nГранично допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено.\r\nПідприємство спеціалізується на виготовленні хімічної продукції, зокрема виробів із пластмаси, а також оптовій торгівлі хімпродуктами.\r\n\r\n\r\n\r\nПожежа на підприємстві "Ніка Друк". Фото: ДСНС\r\nЯк повідомляли Укрїнські Новини, в січні сталася пожежа на заводі соняшникової олії під Львовом.\r\nТакож у січні в Калуші ліквідували пожежу на хімічному заводі.