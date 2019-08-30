Україна здатна досягти повного імпортозаміщення добрив за підтримки держави, - експерти

Українські хіміки здатні задовольнити всі потреби внутрішнього ринку в добривах за наявності діалогу з державою і при ефективні заходи щодо захисту вітчизняного ринку від недобросовісної конкуренції з боку РФ та інших країн.

Про це на круглому столу, присвяченого питанням впливу санкцій щодо РФ на українську хімічну промисловість, економіку і АПК, заявив заступник директора держпідприємства "Укрпромзовнішекспертиза" Сергій Поважнюк.

"Ми можемо виробляти 120 млн тонн зерна, щоб нагодувати 300-350 млн людей. Без національного виробництва добрив неможливо забезпечити стабільне покриття внутрішнього попиту. Не існує жодної країни світу, якій це вдалося, але у нас є всі шанси наростити своє виробництво", - сказав він.

Поважнюк також зазначив, що, якщо українські підприємства зупиняться на український ринок знову зайдуть російські компанії, які використовують цю ситуацію і піднімуть ціни на добрива, як це вже сталося в 2017 році.

"Попит на добрива – це близько 2 млрд дол., якщо не маємо, то віддамо їх на закупівлю за кордоном, а це еквівалент до 15 млн тонн зерна. При відсутності власних постачань – це будуть поставки з Росії, адже тільки вона зможе покрити цей попит, а це економічні і політичні ризики", - зазначив експерт.

Як зазначив присутній на круглому столі президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, для того, щоб українські виробники могли покрити попит на мінеральні добрива, повинна бути державна підтримка. "Нам потрібно збільшити застосування мінеральних добрив на дві третини... Де їх можна взяти? У самих себе... У нас величезна кількість підприємств, але для того, щоб вони ефективно працювали, повинна бути державна політика", - зазначив він.

Леонід Козаченко. Фото: Макс Требухов

За словами генерального директора Федерації роботодавців України Руслана Іллічова, проект комплексної стратегії розвитку власного виробництва добрив повинен бути розглянутий в найкоротші терміни.

"Проект комплексної стратегії розроблений та знаходиться в міністерстві економіки. Ми об'єднаємо зусилля і будемо звертатися до нового міністра, будемо просити підтримки Офісу президента, щоб створити робочу групу, опрацювати короткострокові, довгострокові і середньострокові механізми і швидко застосувати інструменти. Ефект і вплив на економіку може бути швидкий", - сказав він.

Руслан Іллічов. Фото: Макс Требухов

Українські хімзаводи до кінця року планують виробити понад 2 млн тонн добрив, що має повністю забезпечити потреби аграріїв до посівної кампанії.

Раніше українські аграрії і хіміки закликали уряд здешевити газ для виробників хімічних добрив або компенсувати фермерам їх вартість.

У березні 2018 року Кабмін схвалив тимчасове обмеження ввезення мінеральних добрив з Росії.