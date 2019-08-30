Медведчук і Рабінович поспілкувалися в Москві з Карпюком та Клихом, – ОПЗЖ

30 серпня народні депутати Верховної Ради від "Опозиційної Платформи - За життя" Віктор Медведчук і Вадим Рабинович прилетіли в Москву, в "Лефортово", де дізналися політв'язнів Миколу Карпюка та Станіслава Клыха. Про це повідомляє офіційний сайт вищезгаданої політичної сили.

"Наш приїзд – це в першу чергу гуманітарна акція. Більш того, як ви розумієте, ми домовлялися про це не сьогодні і навіть не вчора. Ця домовленість існувала раніше, оскільки наша партія займається питанням звільнення тих людей, яких ми сьогодні відвідували, громадян України – і Миколу Карпюка, і Станіслава Клыха. Це ті люди, з приводу звільнення яких ми піднімали питання довго, тривалий час", – заявив Віктор Медведчук.

Віктор Медведчук і Вадим Рабинович розповіли, що передали політв'язням привіти від родичів, українське сало і український хліб. Віктор Медведчук підкреслив, що тривалий час займається питаннями звільнення полонених на прохання рідних і близьких.

Медведчук також додав, що разом з Рабиновичем він прибув до Москви, щоб прискорити обмін військовополоненими.

У свою чергу співголова фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" Вадим Рабинович підкреслив, що повернення додому утримуваних осіб є стратегічним завданням партії.

"Ми сюди приїхали не для медалей, не для орденів і точно не для того, щоб зараз прийти до вас і щось розповісти. Я хочу підкреслити, що завдяки проведеній Віктором Медведчуком роботі за звільнення утримуваних осіб, близько 900 людей сьогодні перебувають вдома. І я сподіваюся, що найближчим часом цей список поповниться ще декількома людьми", – зазначив парламентарій.

Також, за словами опозиціонера, на відміну від режиму Порошенко, який спеціально гальмував обміни, підготовлені Віктором Медведчуком, нинішня влада і президент Зеленський ведуть переговори з обміну набагато успішніше.