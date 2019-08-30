"Авангард" за півроку суттєво збільшив виробництво і експорт українських яєць

Агрохолдинг "Авангард" ("AVANGARDCO IPL"), найбільший виробник яєць і сухих яєчних продуктів в Україні та Європі, за півріччя збільшив виробництво яєць на 44%, а експорт - на 164%.

"Авангард" ("AVANGARDCO IPL") сьогодні опублікував фінансові результати своєї діяльності за перші шість місяців 2019 року. Згідно з основними фінансовими показниками за 1 півріччя, консолідована виручка склала US $ 84,8 млн. Зростання в порівнянні з аналогічним періодом минулого року склав 25%. При цьому експортна виручка "Авангарду" зросла на 57% і склала US $ 44,8 млн.

Виробництво яєць агрохолдингом залишається рекордним в Україні і продовжує зростати - до 1 777 млн. шт, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року показало його зростання на 44%. Реалізація яєць склала 1 585 млн. штук, що на 92% більше, ніж в минулому році.

Тим часом ситуація на світових ринках в поточному році залишається несприятливою для виробників. Про зниження прибутку і зростання збитків повідомляють багато компаній, що займаються виробництвом яєць і продуктів з них. Як повідомила Наталія Василюк, Генеральний Директор AVANGARDCO IPL, світовий та український ринок яєць був перенасичений пропозицією, що спричинило за собою обвал ціни на яйця нижче собівартості. "Середня ціна на яйця досягла свого мінімуму з 2017 року, що негативно відбилося на виручці Компанії. Зниження цін на зернові та олійні культури, а також пальне і мастильні матеріали дозволило знизити витрати на одиницю продукції, але не змогло компенсувати падіння цін на ринку. Незважаючи на складну ситуацію на ринку, Компанія продовжила нарощувати експортні продажі. У звітному періоді ми збільшили валютну виручку на 57% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до US $ 44,8 млн. Завдяки значному зростанню експорту яєць до 785 млн. Штук. Дохід від експортних продажів досяг цільових 53% в консолідованому виторзі Компанії ", - заявила Наталія Василюк.

Компанія очікує, що ринкові умови в другому півріччі 2019 року, в цілому, будуть залишатися складними, хоча і прогнозує сезонне зростання цін на яйця. У другому півріччі 2019 року, Компанія зосередиться на трьох ключових напрямках розвитку: зростання продажів, роботі над довгостроковими відносинами з іноземними партнерами та збереженні високої якості продукції.

"Авангард" (AVANGARDCO IPL) є найбільшим експортером яєць і сухих яєчних продуктів України і реалізує продукцію в більш ніж 40 країн світу - в країни ЄС, на Близький Схід, держави Африки, Азії та СНД. Станом на кінець 2018 року AVANGARDCO IPL займає 30% промислового ринку яєць і 66% ринку cухих яєчних продуктів України. В Україні продукція "Авангарду" відома під торговою маркою "Квочка".