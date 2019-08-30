Коли політик починає втручатися в ціну, це призводить до неефективності, корупції і популізму, - прем'єр-міністр про регулювання цін на енергоносії

Коли політик починає втручатися в ціну, це призводить до неефективності, корупції і популізму, - прем'єр-мініс

Уряд не повинен втручатися адміністративними рішеннями в ціноутворення, навіть на енергоносії. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спілкуючись з журналістами в Києві в п'ятницю, пише Інтерфакс.

"Коли політик починає втручатися в ціну, це призводить до неефективності, корупції і популізму", - підкреслив прем'єр, відповідаючи на питання про ціни на газ для населення, який довгий час був суперечливим у стосунках між минулим кабінетом міністрів і Міжнародним валютним фондом.

За його словами, якщо якась частина населення не справляється з ринковою ціною, держава повинна допомогти.

"Аж до того, щоб сплатити за неї вартість цього ресурсу", - сказав Гончарук.

Підсумовуючи, він зазначив, що цифри в одержуваних громадянами платіжках, звичайно, є проблемою уряду, і воно буде вживати заходів, щоб усі, хто потребує, отримували допомогу держави, однак без повернення до адміністративного регулювання цін.

Нагадаємо, останнім часом низка політиків неодноразово виступали з пропозицією про використання інструментів ручного обмеження цін на енергетичних ринках.