Одна з найшвидших гонщиць світу трагічно загинула при спробі побити власний рекорд

Американська гонщиця і ведуча автомобільних телевізійних шоу Джессі Комбс трагічно загинула в спробі побити свій власний рекорд швидкості на чотириколісному транспорті серед жінок на озері у пустелі Альворд, штат Орегон. Їй було 39 років. Про це повідомляє Autoblog.\r\nТрагедія сталася 27 серпня. За 3 дні до загибелі жінка опублікувала у своєму Instagram пост, в якому написала:\r\n"Це може здатися трохи божевільним, немов переходити лінію вогню ... ті, хто бажають, - ті досягають великих цілей. Люди кажуть, що я божевільна. Я дякую їм за це", - сказала дівчина.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nIt may seem a little crazy to walk directly into the line of fire... those who are willing, are those who achieve great things. . . People say I’m crazy. I say thank you ;) . . . #fastestwomanonearth #almost #fasterthanfast #jetcar #afterburner #landpseed @landspeed763 #iwillgofaster #gottabreak512 #aimingfor619 #currentlyat483 #northamericaneagle #i❤️afterburners\r\nПубликация от Jessi Combs (@thejessicombs) 24 Авг 2019 в 2:22 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСпочатку, гонщиця встановила рекорд на чотириколісному транспортному засобі розігнавшись на 640 км\/годину в жовтні 2013 року. Вона була за кермом північноамериканського Eagle Supersonic Speed Challenger. Через пару років, вона побила свій власний рекорд, набравши швидкість до 769 км\/год, проте він залишився незатвердженим і не потрапив в офіційні записи.\r\nВсього три дні тому в своєму Instagram Комбс вказала, що прагне до 619 миль на годину в реактивному транспортному засобі.\r\nЇї сім'я сказала, що найпомітнішою мрією Джессі було стати найшвидшою жінкою на Землі, однак вона покинула цю землю швидше, ніж будь-яка інша жінка в історії".\r\nПро Джессі Комбс відомо, що В 2007 році на неї впав великий шматок обладнання в майстерні, надалі їй діагностували перелом хребта і передбачали життя в інвалідному кріслі.\r\nПроте, Джессі виявилася сильнішою, ніж вважали лікарі. Після тривалого постільного режиму і восьми місяців терапії Комбс одужала і продовжила займатися улюбленою справою. Технічна освіта дівчини і її ентузіазм помітили промислові дизайнери і запросили на передачу Xtreme 4 × 4.\r\nВона з'явилася на екранах в 2009 році в телепередачі "Руйнівники легенд".\r\nНаголошується, що дівчина вміла водити все – від реактивних автомобілів і вантажівок-монстрів до ралійних машин. Також вона стала першою жінкою, яка брала участь у змаганнях Ultra4 King of the Hammers, де зуміла здобути перемогу в 2014-му році.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 20 травня перша українська жінка, уродженка Мукачево - Ірина Галай підкорила Еверест.