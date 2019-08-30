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30 серпня 2019, пʼятниця, 14:27 12
Життя 2019-08-30T14:30:51+03:00
Українські Новини
Одна з найшвидших гонщиць світу трагічно загинула при спробі побити власний рекорд

Одна з найшвидших гонщиць світу трагічно загинула при спробі побити власний рекорд

Джессі Комбс Скріншот:Instagram\thejessicombs
Джессі Комбс Скріншот:Instagram\thejessicombs

Американська гонщиця і ведуча автомобільних телевізійних шоу Джессі Комбс трагічно загинула в спробі побити свій власний рекорд швидкості на чотириколісному транспорті серед жінок на озері у пустелі Альворд, штат Орегон. Їй було 39 років. Про це повідомляє Autoblog.

Трагедія сталася 27 серпня. За 3 дні до загибелі жінка опублікувала у своєму Instagram пост, в якому написала:

"Це може здатися трохи божевільним, немов переходити лінію вогню ... ті, хто бажають, - ті досягають великих цілей. Люди кажуть, що я божевільна. Я дякую їм за це", - сказала дівчина.

 

Спочатку, гонщиця встановила рекорд на чотириколісному транспортному засобі розігнавшись на 640 км/годину в жовтні 2013 року. Вона була за кермом північноамериканського Eagle Supersonic Speed Challenger. Через пару років, вона побила свій власний рекорд, набравши швидкість до 769 км/год, проте він залишився незатвердженим і не потрапив в офіційні записи.

Всього три дні тому в своєму Instagram Комбс вказала, що прагне до 619 миль на годину в реактивному транспортному засобі.

Її сім'я сказала, що найпомітнішою мрією Джессі було стати найшвидшою жінкою на Землі, однак вона покинула цю землю швидше, ніж будь-яка інша жінка в історії".

Про Джессі Комбс відомо, що В 2007 році на неї впав великий шматок обладнання в майстерні, надалі їй діагностували перелом хребта і передбачали життя в інвалідному кріслі.

Проте, Джессі виявилася сильнішою, ніж вважали лікарі. Після тривалого постільного режиму і восьми місяців терапії Комбс одужала і продовжила займатися улюбленою справою. Технічна освіта дівчини і її ентузіазм помітили промислові дизайнери і запросили на передачу Xtreme 4 × 4.

Вона з'явилася на екранах в 2009 році в телепередачі "Руйнівники легенд".

Наголошується, що дівчина вміла водити все – від реактивних автомобілів і вантажівок-монстрів до ралійних машин. Також вона стала першою жінкою, яка брала участь у змаганнях Ultra4 King of the Hammers, де зуміла здобути перемогу в 2014-му році.

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня перша українська жінка, уродженка Мукачево - Ірина Галай підкорила Еверест.

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