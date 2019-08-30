Міжнародні партнери підтримували перехід України до формули "Роттердам+", - ЗМІ

Перехід України до формульного ціноутворення в електроенергетиці в 2016 році поклав край корупції, і міжнародні партнери оцінили цей крок позитивно. Про це йдеться в матеріалі "Фактів", "Чому "Роттердам плюс" мертвий, а битва проти нього триває?".

"Головні міжнародні партнери України — МВФ і ЄС — вітали перехід від ручного ціноутворення в електроенергетиці до "формульного", оскільки "Роттердам плюс" поклав край корупції. Адже одна справа, коли регулятор під впливом тих чи інших заінтересованих осіб встановлює ціну "на свій розсуд". І зовсім інше, якщо існує чітка прозора методика, що не допускає різних тлумачень. Саме такою була формула "Роттердам плюс", - йдеться в матеріалі.

Автор зазначає, що в розрахунок ціни електроенергії закладається вартість вугілля на імпорті в Північно-Західну Європу трьох основних портах — Амстердам, Роттердам і Антверпен (ціновий європейський індекс API2). Тобто "середньозважена вартість вугілля за попередні 12 місяців в цих портах плюс доставка і перевалка в Україну". У формулі індекс API2 застосовується з 2001 року, його використовують при ціноутворенні всі європейські країни (крім Білорусі), а також Китай. За рік із застосуванням цього індексу в світі продається близько трьох мільярдів тонн вугілля.

Крім того, у матеріалі йдеться, що підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна також взяла на себе зобов'язання ввести конкурентний ринок електроенергії, що і було зроблено з 1 липня 2019 року. Після введення ринку ціна на електроенергію визначається виключно попитом і пропозицією.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар Європейської асоціації вугілля та лігніту EURACOAL Брайан Рикетсії заявив, що введення імпортного паритету при ціноутворенні на вугілля було єдино вірним рішенням для України, прив'язка до індексу API – абсолютно коректна.

Низка експертів з енергетичних питань заявляли, що в "Роттердам плюс" не могло бути корупції, формула давала найнижчу ціну вугілля.