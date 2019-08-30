У Дніпропетровській області підірвали автомобіль начальника відділення поліції

Сьогодні, 20 серпня, в Дніпропетровській області в результаті вибуху був пошкоджений автомобіль начальника відділення поліції. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Дніпропетровській області. На місце події виїхали керівництво обласної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки.\r\nПригода сталася сьогодні вранці в місті Першотравенську. Як попередньо встановлено, начальник Первомайського відділення поліції сів за кермо власного автомобіля, а через 30 секунд пролунав вибух задній частині автомобіля.\r\nЗа даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).\r\nНа щастя ніхто не постраждав\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві намагалися підірвати авто українського розвідника, проте постраждав сам диверсант. Також під Києвом авто на швидкості 150 км\/год вибухнула граната, водій загинув.