У Дніпропетровській області підірвали автомобіль начальника відділення поліції

Сьогодні, 20 серпня, в Дніпропетровській області в результаті вибуху був пошкоджений автомобіль начальника відділення поліції. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Дніпропетровській області. На місце події виїхали керівництво обласної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

Пригода сталася сьогодні вранці в місті Першотравенську. Як попередньо встановлено, начальник Первомайського відділення поліції сів за кермо власного автомобіля, а через 30 секунд пролунав вибух задній частині автомобіля.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

На щастя ніхто не постраждав

Як повідомляли Українські Новини, у Києві намагалися підірвати авто українського розвідника, проте постраждав сам диверсант.



Також під Києвом авто на швидкості 150 км/год вибухнула граната, водій загинув.