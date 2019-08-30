Законопроект Хромаєва №9035 суперечить чинному законодавству України, - гендиректор УАІБ Рибальченко

Розроблений Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку законопроект №9035 створює передумови для подвійного регулювання товарних ринків, втручання НКЦПФР в роботу ринків, що суперечить чинному законодавству України. Про це повідомив генеральний директор Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) Андрій Рибальченко.\r\n"Комісія каже, що вона буде регулювати товарні біржі. Тут вона вже лізе в процес регулювання, в процес ціноутворення на цих ринках, що неприпустимо. І це вже суперечить законодавству України, різних профільних законів, що стосуються того чи іншого ринку", - зазначив Андрій Рибальченко.\r\nВін також підкреслив, що світова і європейська практика свідчать про те, що регулятор фондового ринку не займається регулюванням товарних бірж.\r\n"Приклади в історії розвитку провідних економік говорять про те, що не варто поєднувати в повноваженнях комісії з цінних паперів, яка відповідає за фондовий ринок, ще й товарний ринок. Я не бачу в цьому необхідності. У всіх країнах є окремий регулятор товарних ринків. Я бачу дисонанс, тому що комісія, її профіль - це ринок фондовий, а товарні ринки - це інше, там треба знати специфіку, ціноутворення та інше", - зазначив Андрій Рибальченко.\r\nАндрій Рибальченко повідомив, що згаданий проект закону №9035, який розроблений Тимуром Хромаєвим, - це посилення адміністративного впливу на бізнес.\r\n"Цей проект - це, по суті, посилення тиску на бізнес, на самі біржі. Експерти товарних ринків кажуть - давайте підкоригуємо, доопрацюємо закон про товарні біржі, але комісія проти - каже, що тільки вона повинна регулювати всі організовані ринки. Цей проект не призведе до розвитку економіки і залучення нових інвестицій. З'явиться зайве необгрунтоване зарегулювання", - упевнений Андрій Рибальченко.\r\nЯк раніше повідомлялося, в експертних колах обговорюється законопроект №9035 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій і впровадження нових фінансових інструментів", який розширює повноваження НКЦПФР та її глави Тимура Хромаєва, зокрема, надасть право Нацкомісії позбавляти біржі ліцензій і виписувати штрафи. На думку директора асоціації "Біржові і електронні майданчики" Олега Падалки, даний законопроект веде до узурпації влади і отримання повної монополії на контроль товарних бірж Нацкомісією.