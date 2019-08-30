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  • Законопроект Хромаєва №9035 суперечить чинному законодавству України, - гендиректор УАІБ Рибальченко
30 серпня 2019, пʼятниця, 10:47 361
Економіка 2019-08-30T11:03:15+03:00
Українські Новини
Законопроект Хромаєва №9035 суперечить чинному законодавству України, - гендиректор УАІБ Рибальченко

Законопроект Хромаєва №9035 суперечить чинному законодавству України, - гендиректор УАІБ Рибальченко

Розроблений Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку законопроект №9035 створює передумови для подвійного регулювання товарних ринків, втручання НКЦПФР в роботу ринків, що суперечить чинному законодавству України. Про це повідомив генеральний директор Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) Андрій Рибальченко.

"Комісія каже, що вона буде регулювати товарні біржі. Тут вона вже лізе в процес регулювання, в процес ціноутворення на цих ринках, що неприпустимо. І це вже суперечить законодавству України, різних профільних законів, що стосуються того чи іншого ринку", - зазначив Андрій Рибальченко.

Він також підкреслив, що світова і європейська практика свідчать про те, що регулятор фондового ринку не займається регулюванням товарних бірж.

"Приклади в історії розвитку провідних економік говорять про те, що не варто поєднувати в повноваженнях комісії з цінних паперів, яка відповідає за фондовий ринок, ще й товарний ринок. Я не бачу в цьому необхідності. У всіх країнах є окремий регулятор товарних ринків. Я бачу дисонанс, тому що комісія, її профіль - це ринок фондовий, а товарні ринки - це інше, там треба знати специфіку, ціноутворення та інше", - зазначив Андрій Рибальченко.

Андрій Рибальченко повідомив, що згаданий проект закону №9035, який розроблений Тимуром Хромаєвим, - це посилення адміністративного впливу на бізнес.

"Цей проект - це, по суті, посилення тиску на бізнес, на самі біржі. Експерти товарних ринків кажуть - давайте підкоригуємо, доопрацюємо закон про товарні біржі, але комісія проти - каже, що тільки вона повинна регулювати всі організовані ринки. Цей проект не призведе до розвитку економіки і залучення нових інвестицій. З'явиться зайве необгрунтоване зарегулювання", - упевнений Андрій Рибальченко.

Як раніше повідомлялося, в експертних колах обговорюється законопроект №9035 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій і впровадження нових фінансових інструментів", який розширює повноваження НКЦПФР та її глави Тимура Хромаєва, зокрема, надасть право Нацкомісії позбавляти біржі ліцензій і виписувати штрафи. На думку директора асоціації "Біржові і електронні майданчики" Олега Падалки, даний законопроект веде до узурпації влади і отримання повної монополії на контроль товарних бірж Нацкомісією.

Більше новин про: Тимур Хромаєв НКЦПФР Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Українська асоціація інвестиційного бізнесу УАІБ Андрій Рибальченко Падалка Олег

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