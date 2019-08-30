На старті навчального року: коли в Києві пройде перший дзвінок, і що зміниться в школах з 1 вересня

Що зміниться в школах з 1 вересня. Фото: edinstvennaya.ua

Що зміниться в школах з 1 вересня. Фото: edinstvennaya.ua

Вже через пару днів школярі знову одягнуть портфелі і сядуть за парти, зустрічаючи новий навчальний рік. Українські Новини розкажуть, що зміниться в системі освіти в 2019-2020 році, і де в Києві будуть проходити шкільні ярмарки.

У 2019 році старт навчального сезону випадає у вихідні дні. Однак, незважаючи на це, було вирішено, що лінійка, присвячена Дню Знань в Україні, в більшості шкіл пройде в неділю.

Система освіти в Україні внесла кілька правил в 2019-2020 навчальному році, які допоможуть батькам і дітям якісно, ​​і в той же час легко підійти до навчання.

Як стало відомо раніше, представниками Міністерства охорони здоров'я і Міністерства освіти України під час прес-конференції 14 серпня було зроблено заяву, що діти, які не пройшли вакцинацію, не будуть допущені до занять у навчальних закладах 1 вересня. Причиною цього є швидке поширення інфекції в колективі невакцинованих дітей.

Однак, в разі якщо батьки відмовляться від вакцинації, держава дозволить кожній дитині здобувати освіту, запропонувавши альтернативну форму навчання: дистанційне або індивідуальне. Для отримання індивідуального навчання батьки можуть написати заяву на ім'я класного керівника.

Крім того, для дітей, які змушені пропускати уроки через хвороби або заняття спортом, музикою, вчителі складатимуть спеціальний навчальний план, який дозволить дітям не відставати від однокласників.

У червні Президент Володимир Зеленський видав указ про скасування обов'язкової шкільної форми, що полегшує завдання батькам у пошуку підходящого одягу.

Для забезпечення повної безпеки учнів початкової школи (1-4 класів), в силу вступає правило: учні зобов'язані носити світловідбиваючі жилети в темний час доби по дорозі в школу і додому.

Також, в 2019 році всі школярі отримають нові учнівські квитки електронного формату. Це дозволить батькам відслідковувати переміщення дитини по місту за допомогою спеціального додатку, а школярам уникати черг в метро.Для поліпшення успішності школярів, кожна дитина буде оцінюватися викладачами індивідуально, без розголошення оцінок для інших учнів.

Також, в школах більше не буде дошки пошани відмінників у навчанні. Всі діти різні і унікальні, і здібності кожного індивідуальні. Це допоможе дітям не змагатися в навчанні, і не розвивати комплекси в собі.

Особливу увагу уряд приділив харчуванню школярів. З огляду на різні уподобання школярів в їжі, обід в їдальні буде зроблений у вигляді шведського столу, де учні зможуть самі вибирати, що з'їсти. Відзначається, що вартість обіду не зміниться.

Для абітурієнтів програма ЗНО з української літератури в 2019-2020 році змінилася, а саме: деякі твори прибрали, деякі додали.

Крім того, в Києві до 1 вересня відбудуться шкільні ярмарки, де батьки і учні можуть набути все необхідне для навчального року. Ярмарки пройдуть за такими адресами:

вул.Попудренко, 63, ТРЦ Базар на Лісовій;

вул.Беломорскька,1: Даринок;

вул.Лаврухіна,4: ТРЦ РайON;

Оболонський проспект, 21Б: ТРЦ Dream Town;

вул. Хоткевича, 1В:ТРК Проспект;

просп. Маяковського, 72/2:ТЦ Маяк;

пл. Спортивна, 1А: ТРЦ Gulliver;

Як повідомляли Українські Новини, раніше українські школярі отримали медалі на міжнародному конкурсі в м.Макао в Китаї, участь в якому взяли представників 54 країн світу.