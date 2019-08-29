Вже сьогодні екс-чиновники займуться "якбитологією", - Карасьов

"Як тільки закриються за екс-чиновниками двері уряду, одразу ж відкриються двері студій телеканалів, де ці самі екс-чиновники будуть займатися популярною "якбитологією": "якби ж" у мене було більше повноважень або "якби ж" у нас було більше ресурсів - ми б "ого-го". Таку думку висловив відомий політолог Вадим Карасьов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook

Як приклад Карасьов навів колишнього міністра Володимира Омеляна, діяльність якого, на його думку, викликає багато питань. Так, коментуючи посаду екс-міністра про те, що не вдалося" та заяву про те, що після виходу монополіста з-під впливу Міністра інфраструктури вона, на відміну від інших "не росла", політолог написав:

"Я запитав у фахівців, все дійсно так погано у Укрзалізниці як каже Омелян. Чи це в нього просто грає образа на Гройсмана, який власне і взяв УЗ під крило Кабміну. Мені відповіли питанням: "А якби з фінансами все було погано – змогла б УЗ позичити на зовнішніх ринках 500 млн євро, тоді як інші підприємства сидять "на підсосі" у держбюджету?" Ну і майже прямо сказали, що результати стали можливі саме "завдяки" тому, що міністр не мав до залізниці жодного відношення.

Слухаючи їх – пам'ятайте, що після бійки махати руками може кожен. Але яке це має значення, якщо на ринг вже вийшли нові бійці, і стежити за їхнім виступом – набагато цікавіше, ніж вислуховувати байки збитих льотчиків", – підсумував Вадим Карасьов

Як раніше повідомляли ЗМІ – "Укрзалізниця" отримала від продажу металобрухту 348 млн грн, що на 5 млн грн перевищує очікувану вартість

Також, за словами голови правління підприємства Євгена Кравцова в 2020 році Укрзалізниця планує почати передачу в концесію перші вокзали.